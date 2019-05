E’ sempre l’ora di imparare l’inglese, meglio ancora se con corsi adatti a tutte le età, a tutte le tasche e anche a chi al momento non svolge nessuna attività. Può sembrare impossibile e invece le lezioni giuste per rispondere a tutte le esigenze esistono e si svolgeranno da Hello English in via dei Roveri,1 a Termoli.

In una struttura nuovissima e perfettamente a tema, tra bus e cabine telefoniche rossi e Big Ben, sarà facilissimo immergersi nella lingua e impararla a partire dalla prima settimana di giugno quando sarà attivato ancora una volta il corso aperto ai disoccupati, ai ragazzi e agli adulti a partire dai 20 anni. Le lezioni, tenute dai docenti della scuola e arrivate quest’anno alla settima edizione, si svolgeranno in 30 ore nei mesi di giugno e luglio; il costo è di 30 euro a cui bisognerà aggiungere i 12 euro di iscrizione. Per partecipare si dovrà scaricare il modulo dal sito helloenglishlanguage.com e seguire le istruzioni, chi vorrà inoltre potrà anche sostenere la certificazione del livello con esami in sede.

“È un investimento da fare sia per i ragazzi – commenta Walter Padula, fondatore della scuola dove tra le altre cose si cerca anche una collaboratrice, preferibilmente con una laurea in lingue o esperienza nelle ripetizioni e all’estero – sia per gli adulti e liberi professionisti e anche per gli universitari che magari hanno perso la dimestichezza con la lingua e vogliono riprenderla. I corsi saranno divisi in gruppi in base al livello di conoscenza e chi parteciperà riceverà un attestato di partecipazione. I prezzi sono davvero convenienti e possono essere consultati sul sito”.

Ma le lezioni della scuola non finiscono qui perché tutti quelli che vorranno imparare la lingua per utilizzarla negli studi e sul lavoro potranno trovare il corso adatto a loro: gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori potranno partecipare ai corsi di potenziamento estivi al costo di 4.50 euro a lezione da suddividere in 15 lezioni, saranno due mesi di corso intensivo per migliorare le capacità di conversazione ed ascolto, i gruppi inoltre saranno di 4 o 5 persone al massimo per permettere a tutti di poter lavorare al meglio con la lingua. Chi vuole potrà scaricare e compilare il modulo dal sito e mandarlo all’indirizzo e-mail helloenglish@hotmail.it.

Chi invece non vuole fermarsi alle lezioni in classe, può spingersi ben oltre grazie alle tante attività extra che Walter Padula e Anna Pia Carfagnini offrono: ci sono infatti i viaggi per Malta, Dublino, Londra e Oxford, ma si può volare anche oltreoceano, in Canada, America o Australia.

“Quella del viaggio studio – aggiunge Anna Pia Ciarfagnini – è l’occasione migliore per mettersi alla prova con la lingua inglese anche fuori dalla scuola, attraverso lezioni che si svolgeranno nelle scuole del paese scelto e alle numerose attività che ognuno potrà scegliere in base alle sue esigenze”.

Ancora più vantaggioso il soggiorno alla Pari, volto a ragazze dai 21 ai 30 anni con un buon livello di lingua inglese. “Con Termoli Au Pair, puoi partire in diverse parti del mondo per un periodo dai 9 mesi fino ad un anno – spiega Walter Padula – In cambio di un servizio di baby sitting, le famiglie offrono vitto, alloggio e paghetta settimanale. Il programma, regolamentato dall’Unione Europea, è volto al miglioramento della lingua inglese. Chi invece vuole collaborare con noi, può mandarci una mail con il curriculum”.