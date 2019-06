Carni.it offre un’ampia selezione di carni pregiate, tutte rigorosamente italiane, offrendo ampio spazio anche ai produttori locali, con carni di pollo, tacchino, vitello, agnello, suino e coniglio, oltre agli arrosticini di castrato e alla salsiccia dolce, piccante o con fegato di produzione propria secondo tradizione locale. Grazie all’esperienza di Giacinto, maturata in oltre 40 anni di lavoro, Carni.it seleziona solo le carni di primissima scelta per offrire una soluzione pratica, sicura e gustosa alle nostre esigenze, in grado di soddisfare anche i palati più sopraffini. Carni.it sceglie scrupolosamente le carni migliori, italiane, controllate dalla nascita e garantite da certificati di qualità, per una clientela sempre più soddisfatta.

La vita frenetica ci mette a durissima prova: tra la famiglia, il lavoro, lo studio e le faccende resta davvero pochissimo tempo per dedicarsi alla preparazione dei nostri piatti preferiti. E allora che si fa, si lascia tutto da parte e si opta per cibi in scatola di dubbia provenienza?

Certo che no, la soluzione esiste e si chiama Carni.it. La sua marcia in più è infatti rappresentata dal banco dei ‘pronti a cuocere’: preparati freschi pronti a cuocere da mettere in padella o al forno. Tra le preparazioni più apprezzate possiamo trovare: le cotolette panate, gli hamburger di pollo e tacchino, vitello o suino, semplici o con verdure, gli Sfiziosi con carne a scelta avvolta da pancetta di suino, la salsiccia di pollo e tacchino, bianca o con peperone dolce di produzione propria, i cornetti di deliziosa sfoglia con pasta di salsiccia a scelta, le girelle di carpaccio di vitello ripiene con cotto, formaggio e rucola e panatura al mais e paprika, gli involtini di pollo con pancetta di maiale con ripieno di cotto e formaggio/speck e rucola/pasta di salsiccia bianca/verdure e la padellata di pollo con condimenti a scelta su ordinazione.

E per chi, invece, preferisce un panino al volo prima di tornare al lavoro o concedersi una pausa rilassante in spiaggia? Nessun problema perché da Carni.it troverete un vasto assortimento di salumi e prodotti caseari dalla filiera produttiva corta: dal produttore al consumatore. La varietà di prodotti presenti nella macelleria di via Corsica 6/8 di Termoli non termina qui: il locale, grande ed accogliente, è ben attrezzato con surgelati, gelati, frutta e verdura fresca, pasta fresca e secca, latte, farine, baccalà già dissalato e un’ampia gamma di prodotti sottolio, salse e bevande. Ma c’è di più, perché Carni.it offre anche una varietà di prodotti dolci, biscotti e sfiziosità salate.

Carni.it pensa a voi e vi risolve la giornata, dalla colazione alla cena, grazie alla vasta scelta di prodotti artigianali e tipici puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno!

Carni.it la trovate a Termoli in via Corsica 6/8 ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.30. Per informazioni o prenotazioni potete contattare il numero 0875/707300, visitare il sito www.depaolacarni.it o scrivere una e-mail a info@depaolacarni.it

Carni.it è anche social, potete seguire tutte le novità e restare informati anche su Facebook e Instagram.