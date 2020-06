Buena vista social club: il confort di casa su una spiaggia cubana. Sicurezza, food beach anche sotto l’ombrellone. E la sera film e musica live

Al Buena Vista di RioVivo il distanziamento è una opzione di default. Nel lido balneare, uno dei più suggestivi della spaziosa spiaggia di Termoli sud, gli ombrelloni non rispettano le misure anti-Covid: sono molto, molto più larghi del minimo previsto dalle normative. Almeno 5 metri separano un palo dall’altro, e il numero complessivo è inferiore a quello che la grandezza della spiaggia consentirebbe. “Una scelta” sorride il proprietario. Qua non si gioca a riempire, ma a offrire un’oasi di riposo e svago. Il paesaggio sembra rubato a una cartolina esotica, l’atmosfera però è quella di casa.

Foto 3 di 3





Il titolare è fedelissimo allo spirito che da sempre caratterizza il lido, e che nel contesto attuale di sicurezza e prevenzione lo rende la meta ideale per godere mare e sole in totale relax e senza preoccupazioni legate agli assembramenti.

Il colpo d’occhio è incantevole: la distesa di sabbia bionda si allarga infinita, offrendo distanza, pace, confort. Una doppia passerella – che separa ingressi e uscite dalla spiaggia – costeggia la rete dietro la quale i grandi campi da beach tennis permettono la pratica di uno sport amato da sempre a Termoli, al quale tra non molto potrà affiancarsi anche il beach volley.

Foto 3 di 4







I pacchetti sono stagionali, mensili, quindicinali, settimanali, giornalieri. Ce n’è per tutte le esigenze, ma è bene prenotare prima perché, come è noto, quest’anno i lidi devono conservare le presenze dei clienti per almeno 14 giorni. Lo stabilisce la legge e vale per tutta Italia.

Pranzare o cenare non sono certo un problema: oltre a un fornitissimo bar il servizio di food beach mette a disposizione fritture, calamari, piatti veloci e sfiziosi da gustare sotto l’ombrellone, per chi lo desidera, direttamente recapitati in spiaggia, oppure all’ombra del garden, su comode poltroncine e tavolini, anche questi distanziati. Il Buena Vista Social Club si trova sul lungomare di RioVivo, ultimo degli stabilimenti di quel tratto di spiaggia. Confina con la spiaggia libera e c’è un comodo parcheggio in cui lasciare l’auto.

Foto 3 di 4







La caratteristica del lido, la sua cifra, è la musica, e il nome dello stabilimento ispirato all’irraggiungibile band di L’Avana lo dichiara. Quest’anno le serate imperdibili che richiamano migliaia di persone, i giovedì immancabili d’estate e la tradizionale festa dei fuochi di San Basso non potranno tenersi per via delle restrizioni anti-assembramento legate all’emergenza Covid. Ma i gestori stanno organizzando momenti di svago compatibili con il periodo, come proiezioni di film (c’è un bellissimo schermo), serate di musica live, dj set. Il Buena Vista non rinuncia alla sua identità, anche se deve farlo in modo diverso dal solito. E non è detto che non possa essere altrettanto bello, anzi: le premesse ci sono tutte.

Un angolo di paradiso che offre riposo e divertimento, natura, mare, libertà. Una vacanza in uno scenario unico, una spiaggia spaziosa, pulita, curata e in un’atmosfera che fa sentire chiunque a suo agio.