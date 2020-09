Blu srl, l’innovazione digitale ‘su misura’ per ogni azienda. “Il momento giusto per investire sul futuro è ora”

Il web per le aziende è un universo di prospettive, di cui non sempre si percepisce il valore. Per riconoscerlo e per cavalcarlo la soluzione c’è: basta affidarsi a chi opera nel campo da anni, fornendo soluzioni personalizzate che consentono ad un’attività commerciale di fare il salto di qualità. È il caso della Blu srl, pioneristica azienda nata 15 anni fa a San Martino in Pensilis su impulso di Giuseppe Colucci, imprenditore visionario che ha scelto di investire sul futuro, suo e degli altri. Finora sono circa 1500 le aziende in tutt’Italia, da Canicattì a Bressanone, che si avvalgono dei sistemi gestionali ideati e realizzati dall’azienda made in Molise.

Elencarli tutti è impossibile, anche perché sono fatti ‘su misura’ per il cliente. “Noi siamo sarti tecnologici, che cuciono il vestito giusto per le aziende”, spiega Colucci, una sorta di Bill Gates molisano per cui la programmazione informatica non ha segreti e che da anni ‘sforna’ start-up.

Tre sistemi su tutti: XPegaso, InstantShop e la Fatturazione Elettronica. Il primo è un software innovativo, efficace e moderno per l’ottimizzazione dei processi gestionali e logistici di una azienda. La disponibilità immediata di informazioni strutturate e integrate, la semplicità di configurazione e utilizzo, il motore di ricerca innovativo e moltissime funzionalità studiate per ottimizzare al massimo i tempi di lavoro sono i suoi punti di forza che lo rendono uno strumento indispensabile per la moderna gestione aziendale. InstantShop è invece un sistema e-commerce perfetto per ‘volare’ sul mercato del world wide web. E poi c’è il servizio di Fattura Elettronica, un sistema che permette di emettere fattura all’istante e senza produrre alcun documento cartaceo.

Nel video che vi proponiamo si può vedere uno spaccato dell’“ecosistema digitale” dell’azienda Cianciosi Srl di Termoli. Ma al di là della soluzione pensata per la singola azienda, e dunque del relativo software, a legare con un filo rosso tutti i prodotti nati dai programmatori di Blu (oltre a Giuseppe Colucci ci sono 4 giovani e brillanti ragazzi) è l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso l’innovazione tecnologica. “Certe cose fanno male all’impresa, più di quanto si pensi”. Efficientare i processi aziendali, riducendo tempi e costi e magari digitalizzando tutte le ‘scartoffie’, non è un’utopia. A volte però non si sa che strada prendere ed proprio questo che fanno i professionisti di Blu.

Qualche altro esempio? “Da ultimo – spiega Giuseppe – abbiamo creato un’applicazione su Android con un sistema Qr code per la gestione dei grandi magazzini” e ancora una webapp specifica per gli alberghi. Ogni azienda del macro-settore commerciale, che sia una piccola realtà o un’impresa con milioni di fatturato all’anno, può rivolgersi a Blu srl e trovare la soluzione giusta ai suoi problemi.

Dal mondo di Blu è nata poi My Agry, start-up innovativa che, oltre a ricevere molti premi nazionali, è stata da ultimo selezionata per entrare nell’acceleratore Le Village – Milano, creato dal gruppo bancario Credit Agricole. Si tratta di una piattaforma web che dà la possibilità a ogni cittadino, italiano e straniero, indipendentemente dal luogo in cui risiede, di diventare agricoltore. E di seguire passo passo la coltivazione e la trasformazione dei prodotti scelti per il proprio orto.

Innovare la propria azienda, piccola o grande che sia. Il momento giusto per farlo è ora. Giuseppe ne è convinto e ci spiega perché. “L’innovazione è fondamentale per rimanere sul mercato e il Covid ha dimostrato che in un momento di crisi solo le aziende aperte all’innovazione hanno resistito”. Come sempre lo sguardo di Giuseppe va oltre. Nella prospettiva, ahinoi verosimile, di una ricaduta e dunque di una nuova forte crisi del mercato, le aziende che non lo hanno già fatto dovrebbero premunirsi. “Il web è un modo per aumentare il ventaglio di opportunità anche in termini di vendite, che con l’internazionalizzazione si amplificano! Perchè un conto è rimanere nella propria regione, un conto è il mondo del web, sconfinato”. Un’azienda informatizzata nella maniera giusta riesce a reggere agli urti, insomma, e non si ferma mai. “Puoi rimanere bloccato con una macchina, ma mai con internet”. Essere presente sul web oggi è fondamentale e costituisce una garanzia di continuità per la propria attività.

Non tutti però lo hanno capito, e spesso ci si adagia sugli allori del web senza sfruttarne appieno le enormi potenzialità. È una questione, anche, di mentalità, che in un piccolo contesto quale quello del Molise probabilmente fatica ad attecchire. Ma la Blu, azienda che Colucci ha deciso di creare ex novo in quel di San Martino, dimostra che il sogno è non solo possibile ma realizzabile. “Noi creiamo cose che fino a poco prima non esistevano, ed è meraviglioso, è un mondo che ti ubriaca”. A Giuseppe piace la metafora della vita come un libro da colorare, pagina dopo pagina.

La visione, il coraggio di sognare, stimolare la fantasia, l’anelito a cambiare il mondo cominciando a migliorare tutto quel che ci è dato migliorare: tutto questo suona un po’ come un invito rivolto ai giovani. Ma tutte le aziende dovrebbero porsi l’obiettivo di innovarsi e migliorarsi. In una espressione: “mettersi in gioco”. È questo il ‘mantra’ dell’azienda di Piazza della Vittoria a San Martino.

Contatti: telefono aziendale 0875 912000; Giuseppe Colucci cell 348 1666365; sito internet www.blusrl.com