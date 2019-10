La colazione è il pasto più importante della giornata, ma troppo spesso ci rinunciamo principalmente a causa della mancanza di tempo: ci svegliamo tardi, siamo di fretta, abbiamo mille cose da fare e non forniamo alla nostra mente ed al nostro corpo il carburante necessario per iniziare la giornata con un pieno di energia.

Eppure il profumo e la fragranza di un buon cornetto abbinato ad una spremuta o ad un caldo caffè rappresentano il giusto equilibrio tra gusto e calorie: e allora perché non impariamo a ritagliarci il tempo per trasformare la nostra giornata e partire con una carica di energia? Come? Facendo colazione presso il Bar Pasticceria L’Operà: il modo giusto per partire con un sorriso e dare, al nostro corpo, la buona dose di nutrienti di cui necessita per affrontare la giungla urbana che ci aspetta.

di 26 Galleria fotografica Bar Pasticceria L'Opera









Proprio dall’incontro tra cibo, arte e sperimentazione continua nasce il Bar Pasticceria L’Operà di Amelia Esposito dove ogni dolce è unico, speciale e prodotto artigianalmente: “Ancora oggi molta gente mi viene a chiedere se le torte o la pasticceria sono prodotte da me, in quanto pensano che la produzione, come avveniva in passato, venga da altri laboratori”. Siamo entrati nel laboratorio de L’Operà per spiare come nascono le dolci prelibatezze, vere regine della colazione all’italiana ed irrinunciabili alleati del pranzo domenicale.

Quando ha rilevato l’attività?

“Mi occupo dell’attività da ben 13 anni e il mio principio fondamentale è sempre stato quello di dare al cliente qualità e cortesia”.

Cosa possiamo trovare al Bar Pasticceria L’Operà?

“Nel mio laboratorio si possono trovare solo ed esclusivamente i migliori prodotti per la pasticceria, ad iniziare dalla cornetteria che, seppur confezionata come avviene per tutti a Termoli, è fornita da una delle migliori ditte produttrici francesi. Il cornetto, infatti, nasce proprio in Francia”.

La Francia, patria della pâtisserie. C’è un legame molto profondo tra voi.

“Decisamente. Ho lasciato Parigi quando avevo 25 anni, per ragioni di cuore. Da allora sono diventata, a tutti gli effetti, termolese, ma qui ho portato un po’ di Francia”.

Nel Bar Pasticceria L’Operà si trovano dei dolci incredibili, dal sapore unico. Come nascono?

“Per offrire il meglio ai nostri clienti lavoro ben 12 ore al giorno, alzandomi alle 4 del mattino, sette giorni su sette. La passione e l’amore per il mio lavoro mi portano a superare ogni fatica e mi stimolano a dare sempre di più, sperimentando nuovi dolci e mixando nuovi ingredienti”.

Com’è il mercato dei dolci di Termoli?

“A Termoli, ma forse in Itala, la pasticceria vive un’epoca complessa forse perché si pensa che il dolce sia un elemento da poter eliminare dalla dieta giornaliera e pertanto, oggi come oggi, le quantità di prodotto vendute sono inferiori rispetto al passato. Sono sicura che ogni giornata della nostra vita, se accompagnata da un delizioso mignon o un buon cornetto, può risultare più bella soprattutto se si gustano le nostre prelibatezze”.

Lei si occupa principalmente di dolci, ma cos’altro si può trovare nel suo locale?



“Da noi oltre alla variegata cornetteria e caffetteria di qualità ed alle ottime torte si possono gustare centrifughe, spremute, per passare agli aperitivi accompagnati da abbondanti rustici e stuzzicherie insomma ogni momento della giornata può essere deliziato a piacimento in un ambiente accogliente e curato con un servizio di cortesia e professionalità”.

Quali sono gli orari in cui possiamo venirci a deliziare?

“Il Bar Pasticceria L’Operà è aperta dall’ora della colazione fino a sera, tutti i giorni dalle 5 alle 20, con uno staff preparato e spinto da una grande passione, che presta massima attenzione al cliente che, qui, si sente come a casa sua”.

In vista del Natale al Bar Pasticceria L’Operà troverete pandori, panettoni e tronchetti ripieni di creme, cioccolato o frutta per dare più sapore e felicità alle feste. E se aveste bisogno di una torta di compleanno per vostro amico o un vostro parente, niente paura: troverete ciò che fa per voi e farete un figurone grazie alla bontà di ingredienti di prima scelta ed al design unico, pensato per la persona a cui è dedicata la torta.

Il Bar Pasticceria L’Operà lo trovate a Termoli in via Rio Vivo 1, sulla pagina facebook o al numero 345230990.