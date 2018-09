In via dei Lecci 60 ha aperto da meno di un mese il nuovo Autoricambi da Pino. Duecento quaranta metri quadri di spazio dove poter trovare ogni ricambio per la propria auto. Dopo più di un ventennio a Serracapriola e con una grande conoscenza nel settore, Pino Mammarella e la sua famiglia hanno scelto di aprire una nuova sede nella città di Termoli.

Nel nuovissimo locale sarà possibile acquistare i ricambi per ogni mezzo, dagli ammortizzatori, fino alle candele e i dischi freno oltre a numerose offerte come il kit distribuzione Fiat 1300 Multijet. E poi il kit distribuzione Fiat 1900 Jtd compresa di pompa d’acqua. Pastiglie freno a prezzo conveniente, come anche l’Olio Castrol Edge 5w30 a 9 euro al litro. Sono solo alcuni dei tanti prodotti.

Grazie alla professionalità e alla conoscenza nel settore dopo anni di esperienza, i tre addetti alla vendita saranno a disposizione di ogni cliente per soddisfare ogni esigenza e ottenere i prodotti migliori per le proprie auto e viaggiare in sicurezza. Il negozio è aperto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, mentre il sabato dalle 8 alle 13.