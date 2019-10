Non lo penseresti mai, e invece nel mondo della fornitura di luce e gas non ‘sono tutti uguali’. Ci sono oasi che non ti aspetti. Una di queste è a Termoli, è nata 6 anni fa e da due ha una nuova sede in via Argentina n. 25/G: il suo nome è A&S servizi. La sua attività principale consiste appunto nella fornitura di gas e luce attraverso un rapporto di collaborazione privilegiato con la Metamer, società con sede a San Salvo. A questa si sono aggiunti nel tempo altri servizi relativi a telefonia, pagamento di bollettini e bollo auto, ritiro pacchi.

Ma la prima cosa che distingue la A&S servizi è proprio la presenza di un ufficio, una sede fisica sul territorio, una rarità se non un vero e proprio unicum nel mare magnum delle compagnie fornitrici di energia che agiscono perlopiù attraverso numeri verdi, siti web o al massimo venditori porta a porta che entrano nelle vostre case. Non così per la A&S che ha fatto una scelta controcorrente e coraggiosa in un ambito commerciale che si connota per la spregiudicatezza.

Invece l’agenzia di servizi A&S ha scelto di essere indipendente e di investire sul rapporto diretto con l’utente. Un rapporto improntato alla correttezza e all’onestà. “Diamo solo le informazioni giuste”, ci dice Anna, il ‘volto’ dell’ufficio di via Argentina, colei che si rapporta tutti i giorni con i clienti e che non dormirebbe sonni tranquilli se non fosse sincera con loro.

Te ne accorgi subito non appena entri nel locale, un ufficio raccolto e accogliente in cui salta subito all’occhio il sorriso e la gentilezza del personale (Anna e Silvia sono deputate al front-office ma ci sono altri ‘preziosi’ collaboratori, sia commerciali che gestionali).

Quando si sono trovati a scegliere se rimanere dipendenti (con un’esperienza più che decennale in servizi uguali o analoghi) o mettersi in proprio, 6 anni fa Anna e gli altri hanno optato per quest’ultima soluzione. “Quando fai qualcosa di veramente tuo, può davvero venir fuori quello che sei e quello che puoi dare di tuo al cliente”.

E poi c’è un servizio ulteriore, inaspettato, trasversale ad ogni pratica. È l’accompagnamento del cliente e il desiderio sincero di risolvere i suoi problemi. “Non ci fermiamo al contratto e non corriamo dietro ad esso”, tanto che può capitare che un utente venga aiutato nella risoluzione di un problema anche se non è cliente di A&S. Un’assistenza concreta, non di facciata. Chiaro che, quando si percepisce una tale disponibilità, poi non ci si pensi due volte a diventare cliente.

“La nostra forza è la soddisfazione del cliente”, e non è una frase fatta ma una vera e propria filosofia. Un modo di rapportarsi con le persone che non ha mancato di dare i suoi frutti. Un ruolo di primo piano lo ha il passaparola di utenti soddisfatti, clienti che portano nuovi clienti, ed è questa forse la soddisfazione più grande.

Una filosofia, la loro. Un modo di essere sincero, “siamo così anche nella vita”. Per questo sono premiati dai tanti che hanno scelto di ‘passare con loro’ per la fornitura di gas e luce. “Con noi sanno che se avranno un problema li aiuteremo a risolverlo”. E questo vale ancor di più per i tanti clienti non più giovanissimi che hanno bisogno di un’assistenza maggiore.

L’ A&S come detto gestisce anche altri servizi. Uno di questi è la telefonia (le compagnie sono la Linkem per il wireless e la Tiscali per la telefonia fissa e mobile). Ancora, da A&S è possibile effettuare pagamenti di bollette e bolli auto, alle stesse tariffe degli uffici postali ma con i vantaggi di non dover fare la fila e di trovare sempre parcheggio (davanti all’ufficio c’è uno spiazzo per lasciare l’auto). In più, l’agenzia ha scelto di erogare il servizio di ritiro pacchi, cioè il cliente può scegliere di farsi recapitare un pacco presso l’ufficio di via Argentina (che funge anche da Amazon locker) per poi andarlo a ritirare con comodità.

Oltretutto le risposte ai problemi avvengono in pochi giorni, perché “l’agenzia siamo noi” e quindi si abbattono i tempi delle grandi compagnie. “Siamo in grado di dare ai clienti risposte pressochè immediate” e “la Metamer ci ha permesso di essere anche più veloci rispetto alla concorrenza.

L’utenza è costituita per il 90% da clientela domestica e per il restante 10% da partite Iva. Tanti i costruttori termolesi che si rivolgono a loro per installare nuovi impianti. Ma oltre a Termoli A&S è presente anche in altre realtà del Basso Molise tra cui Larino, Petacciato e, di qui a pochi giorni, anche a Montenero con una nuova sede in via Argentieri 8.

Per info potete visitare la pagina facebook, il sito o chiamare al numero 0875.82508