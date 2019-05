Le notizie dal territorio Informazione Pubblicitaria

Unica realtà del Basso Molise

Apre a Termoli la prima scuola superiore paritaria. Investi su te stesso: diventa Ottico, Optometrista o Operatore Socio Sanitario con l’Istituto Politecnico Keplero fotogallery

L'Istituto Politecnico Keplero è un organismo accreditato al Miur e al Ministero della Salute che offre una formazione mirata e specifica in ambito sanitario per un immediato inserimento nel mondo del lavoro fin dal 1977. Con i suoi corsi per Ottico, Optometrista e Operatore Socio Sanitario, l'Istituto Politecnico Keplero è una realtà consolidata a livello nazionale e internazionale e da quest'anno propone il diploma quinquennale in Ottica











L'Istituto Politecnico Keplero è accreditato dal 1977 al Ministero della Salute e alla Regione Molise formando a livello nazionale e internazionale Ottici e Optometristi. Forte di questa esperienza ultra quarantennale l'Istituto Politecnico Keplero si accredita al MIUR ottenendo il riconoscimento di Scuola Paritaria, dando la possibilità a chi è alla ricerca di una scuola superiore, che permetta l'ingresso immediato nel mondo del lavoro, di conseguire il diploma di maturità professionale in Ottica e divenire tecnico specializzato nei laboratori e nell'industria delle lenti oftalmiche e poter esercitare la professione di Ottico dopo aver conseguito l'abilitazione. Il diploma altresì consente di accedere a qualunque corso di laurea universitario. L'Istituto Politecnico Keplero dispone di una struttura all'avanguardia e di laboratori con strumentazione sofisticata. Il corso di studi prevede lo svolgimento del tirocinio formativo. L'Istituto Politecnico Keplero negli anni ha costruito un network di contatti con imprese del settore ottico in virtù della forte richiesta di personale qualificato. Attualmente la percentuale di occupazione è prossima al 100%.







Per chi, invece, è già diplomato, il corso di ottica è della durata di due anni con la possibilità di riconoscimento crediti formativi ed elaborazione di un piano didattico personalizzato per lavoratori. Cosa aspetti? Sei pronto a diventare ottico iniziando la tua carriera il giorno successivo al diploma? Scegli i corsi dell’Istituto Politecnico Keplero per realizzare i tuoi sogni con il lavoro del futuro. L’Istituto Politecnico Keplero si trova in Termoli alla via Tremiti n° 5. Per informazioni visita il sito www.istitutokeplero.it, chiama lo 0875/85410 o scrivi a info@istitutokeplero.it