In via dei Lecci 57 a Termoli c’è un mondo dedicato agli amici animali e a chi si occupa di loro. Da Animals’ Passion chi ama gli animali potrà trovare tanti oggetti, accessori e regali per “viziare” e coccolare il proprio amico a quattro zampe.

Da più di cinquant’anni l’attività fondata da Alfonso Verì offre una vasta gamma di prodotti, dal pet alla toelettatura, passando per numerosi accessori di ogni tipo – come cucce, gabbie, guinzagli e giochi con cui fa vivere e giocare gli animali – fino all’alimentazione con tutti i marchi più prestigiosi del settore a prezzi interessanti per far crescere con i prodotti migliori il proprio amico.

Per chi vorrà potrà anche portare il proprio animale per la toelettatura e per il lavaggio self service negli spazi allestiti nel grande capannone che ospita l’attività, con l’aiuto e la collaborazione di una decina di dipendenti pronti ad aiutare tutti i clienti e a rispondere alle loro esigenze e a quelle degli animali.

Un grande spazio è poi dedicato al settore dell’equitazione, di cui il negozio è tra i primi per prodotti nella zona grazie anche alla sua lunghissima esperienza nel campo.

Da qualche tempo sul sito internet dell’attività, animalspassion.it, nella sezione shop è possibile trovare ogni prodotto disponibile in negozio e acquistarlo direttamente e comodamente dallo smartphone, dal tablet e dal pc inviando l’ordine e aggiungendo i prodotti nel carrello, che arriveranno in pochissimo tempo direttamente a casa nelle migliori condizioni e nei tempi previsti. Sempre sul sito internet si potranno trovare tutte le informazioni utili sui prodotti e iscriversi per ricevere via mail tutte le offerte.

L’attività in via dei Lecci è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13.