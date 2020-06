‘Addio’ plastica: con Ordinami acqua e bevande in vetro (a rendere) a casa senza costi aggiuntivi

La qualità, la comodità e il rispetto per l’ambiente, tutto in un solo servizio. Si chiama ‘OrdinaMi’ ed è la nuova – e in un certo senso rivoluzionaria – divisione commerciale della Carpinelli s.p.a., azienda che opera in Molise (sede a Termoli) da circa cinquant’anni nel settore della distribuzione di acqua e bevande nei locali e ristoranti della zona.

E dopo 3 generazioni uno dei volti giovani dell’azienda – il dottor Giuseppe Verduni, ha pensato che fosse giunto il momento per un ‘ritorno al passato’, portando direttamente a casa delle persone acqua e bevande in vetro, proprio come era fino agli anni ’80. Diverse le esigenze alla base di questa scelta, ideata all’inizio dell’emergenza sanitaria. Due su tutte: la qualità del prodotto e il rispetto dell’ambiente. Una ‘visione’ commerciale orientata in primis a ridurre il consumo di plastica, ma non solo.

Consumando una bevanda per nulla alterata dal recipiente che la contiene, ne guadagnerete infatti anche in gusto e qualità. “Provate a bere l’acqua che solitamente comprate nelle bottiglie in plastica nel vetro: è tutto un altro mondo”, spiega l’intraprendente Giuseppe, laureato in Economia col ‘pallino’ dell’ecosostenibilità. Perché il vecchio caro vetro, a differenza della plastica, non rilascia alcunchè a ciò che poi andiamo a bere. Un ritorno alla qualità, dunque, che ben si coniuga con l’orientamento ‘green’ dei nostri giorni.

Oltre a ciò, la praticità prende il nome di vuoto a rendere e consegna a domicilio. Ordinare direttamente da casa e vedersi recapitare, nel giro di poco tempo, quanto desiderato a domicilio è, diciamolo, una comodità impagabile. E giustappunto non la pagherete perché Ordinami non ha nessun costo di consegna.

Immaginate di diminuire drasticamente, se non azzerare, l’uso di bottiglie in plastica, che di conseguenza non dovrete più andare a buttare, e capirete come tutto il ciclo sia incredibilmente virtuoso. E i rifiuti si andranno sensibilmente a ridurre con il sistema del vuoto a rendere. Cosa significa? Che le bottiglie d’acqua vuote non dovrete buttarle ma riconsegnarle al fornitore, che potrà riutilizzarle. Anche questo è un ritorno ‘virtuoso’ ad una vecchia abitudine che sempre più si sta ri-diffondendo in Italia e all’estero.

In questo modo non avrete più bisogno di caricarvi di casse d’acqua o di bevande al supermercato, tantomeno di ‘smaltirle’. Una bella comodità e non solo per chi ha superato una certa età. Ordinami, d’altronde, pensa anche ai più giovani cui sono dedicate, in particolare, delle speciali promozioni.

Per effettuare un ordine le modalità sono tante e tutte di estrema facilità: attraverso la pagina facebook o quella instagram oppure con i canali più tradizionali (mail, telefono e whatsapp). Ma per chi volesse è attiva una apposita app da scaricare su tablet o telefonino, basterà chiedere le credenziali per accedere ad una vera e propria area riservata in cui gestire i propri ordini e ‘sfogliare’ comodamente il catalogo.

Già, il ‘catalogo’. Perché su Ordinami le promozioni e le offerte speciali variano e si rinnovano costantemente. Qualche esempio? Tanto per cominciare c’è il promo di benvenuto, per chi effettua il primo ordine. Ancora, con i kit degustazione di birre e vini si riceveranno in omaggio rispettivamente set di bicchieri e calici. Promozione fissa è poi quella del 4+1: con l’ordine di quattro casse d’acqua da 12 bottiglie (con vetro a rendere) la quinta sarà in omaggio.

Ma le idee non mancano e tante sono le novità in dirittura d’arrivo, specie in vista dell’estate. Preparatevi alla promozione ‘mojito’ ma anche alla inedita linea ‘food’. Specialità alimentari come particolari tipi di pasta, conserve e tanto altro che verranno proposte in abbinamento a prosecchi, a vini o a birre con speciali caratteristiche. Una gamma ampia di prodotti, insomma, che non troverete da nessuna altra parte (se non a prezzi esorbitanti) e che hanno un unico comune denominatore: la qualità.

La consegna della merce ordinata (il minimo è una sola cassa da 12 bottiglie) avviene in tempi rapidissimi. Il ‘cuore’ dell’attività di Ordinami è a Termoli e Campomarino (consegna garantita in un giorno) ma il servizio opera su tutto il Basso Molise e finanche a Campobasso. Il cliente potrà scegliere la modalità di pagamento che più gli è comoda, sia anticipato che alla consegna della merce.

Più che un ritorno al passato vi sembrerà un ritorno al futuro, con innumerevoli vantaggi non solo per voi ma anche per l’ambiente che vi circonda. Provatelo, non potrete più farne a meno.