Acquisti on line e ritiro H24 senza file anche dal venditore di fiducia: il futuro è Skiptime

Quel materiale urgente da ritirare durante la pausa pranzo? Con Skiptime si può fare. La spesa ordinata comodamente da casa e ritirata anche di notte? Facile, con Skiptime, una iniziativa che promette di ottimizzare i tempi, abbattere i costi e soddisfare al massimo il cliente. In pratica: guadagnare tempo.

Skiptime box è un servizio nuovissimo che consente a tutti i clienti registrati, l’acquisto di prodotti su Internet tramite e-commerce e il ritiro in appositi box personalizzabili dai venditori e situati nei punti vendita. Il tutto evitando attese, file interminabili e fastidiose perdite di tempo.

L’offerta è rivolta a quei commercianti che non possono competere con la grande distribuzione organizzata e coi colossi internazionali dell’e-commerce ma che hanno le competenze e le possibilità di offrire ai loro clienti un servizio nuovo e che amplifichi le opportunità di vendita.

Vale quindi per un negozio di attrezzature elettriche come per un piccolo supermercato, un panificio o una pizzeria, una farmacia o un ingrosso di prodotti per l’edilizia.

Come funziona? Il commerciante che decide di usufruire dei servizi di Skiptime ottiene innanzitutto un box, vale a dire uno strumento mobile fatto a cassettoni (master) che potrà tenere all’interno o nelle adiacenze della propria attività. Il box è personalizzabile per grafica e colori e può essere composto da un solo blocco di master o da diversi moduli, a seconda delle esigenze, fino al numero di sette.

Inoltre aderendo a Skiptime il commerciante ottiene un e-commerce sul web dove mettere in vendita i propri prodotti. Un vero negozio virtuale visitabile 24 ore su 24 e dove il cliente potrà fare acquisti senza dover attendere i tempi di apertura del negozio fisico.

Ulteriore servizio aggiuntivo di Skiptime sono le inserzioni pubblicitarie sui canali social di Skiptime dove avere ulteriore visibilità per l’attività e per le proposte relative all’uso dei box, oltre che l’indicizzazione dell’e-commerce su Google e la campagna di comunicazione sui social.

E il cliente cosa ci guadagna? Gli basta registrarsi e scegliere on line quali prodotti acquistare, comodamente da casa o in qualsiasi altro posto con una connessione Internet. Può quindi pagare sempre on line e decidere l’orario del ritiro della merce nel box.

A quel punto Skiptime fornirà al cliente un arco temporale, in base a quanto deciso, entro il quale ritirare la merce. Esempio: se decido di andare a ritirare i miei prodotti alle 22, Skiptime indicherà una finestra fra le 22 e le 22,20 circa entro il quale presentarsi a ritirarli. Inoltre l’utilizzo di Skiptime riduce i contatti e quindi abbatte anche i possibili rischi da contagio. Al box basterà semplicemente mostrare il QR Code che Skiptime fornisce al cliente al momento dell’acquisto per far sì che il box si apra senza alcun contatto, essendo il macchinario completamente automatizzato.

I vantaggi del servizio sono molteplici: dalla maggiore efficienza del servizio all’ottimizzazione degli orari, la fidelizzazione del cliente, il risparmio economico, l’eliminazione dei tempi di attesa da parte del cliente, la possibilità di scegliere l’orario del ritiro anche durante l’orario di chiusura del negozio, acquisti prenotabili H24 e intervallo per il ritiro a discrezione dell’azienda, limitazione dei contatti tra gli individui prevenendo possibili forme di contagio.

Skiptime propone inoltre una promozione molto vantaggiosa. Le prime 20 attività che decideranno di affiliarsi avranno in regalo il primo mese di prova e potranno usufruire di altri due mesi decidendo poi se rinnovare l’affiliazione al termine dei tre mesi.

Ulteriore vantaggio da considerare è il fatto che Skiptime è acquistabile utilizzando il Credito d’imposta, ed è quindi detraibile dalla dichiarazione dei redditi.