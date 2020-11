Dopo l’OffDay e il successo della manifestazione che ha visto per la prima volta uniti tutti i commercianti della città per un solo obiettivo, è arrivato il momento di fare acquisti locali e sicuri con sconti e promozioni. A Termoli il Black Friday parte in anticipo: da questo fine settimana e fino alla fine del mese i negozi della città vi invitano per uno shopping intelligente, conveniente e sicuro.

Il commercio termolese ti invita a passare in negozio da subito per un lungo Black Friday all’insegna della Sicurezza, dei Saldi, del Sostegno.

Vetrine del centro a tema, campagna social adeguata, distanziamento e igiene garantiti in tutte le fasce orari. I commercianti ce la stanno mettendo tutta e dopo Termoli toccherà ad altre piazze molisane, da Isernia a Venafro a Campobasso.

Per ora via al Black Friday a Termoli.

Il momento è difficile, ma proprio per questo è il momento di resistere e rilanciare: aiutare l’economia della tua città significa aiutare te stesso.