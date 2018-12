A Natale fai un #regalo utile. Da Cianciosi Srl la scelta intelligente in mille idee

Stanchi di regalare cravatte che non saranno mai indossate, candele profumate che finiscono per prendere polvere in qualche cassetto, la solita tazza da tisana decorata che va ad arricchire una collezione inutilizzata? A Natale meglio usare un po’ di testa e fare un regalo utile. Cianciosi Srl lancia il #regaloutile: idee diversificate che smontano il rischio del solito sorrisetto di circostanza dopo aver scartato il pacco.

In azienda, nel fornitissimo reparto ferramenta, varie tipologie di prodotti che si trasformano in un dono intelligente e di conseguenza gradito. Soluzioni per lui, per lei, per loro. E per tutte le tasche, perché a Natale, come si dice, basta il pensiero. Ma se insieme al pensiero ci sono anche un paio di catene da neve da tenere in auto evitando le multe sulle Statali, meglio ancora. O gli utensili da lavoro, per chi ama il bricolage. Dal trapano con accessori alla smerigliatrice alle spatole e ai pennelli per realizzare decorazioni a effetto.

Meglio una sciarpa, col rischio di non azzeccare il colore adatto, o un paio di scarpe antinfortunistiche, di marca e di qualità? Meglio un profumo, che potrebbe non piacere a chi lo riceve, o una super-torcia da tenere in borsa, in auto o nel tiretto della cucina per quando va via la corrente?

Selezione ampia, adatta a fratelli, mariti, figli, zii e amici. Come pure alle mogli, alle zie, alle sorelle e alle mamme. Dai set di cacciavite con punte di diverse dimensioni a detersivi super sgrassanti, preziosi nelle pulizie domestiche. Dalla coltelleria alle lampadine stile industrial ultima generazione a risparmio energico. Dagli occhiali da sole alle batterie. Oppure, perché non regalare una pinza, che in casa serve sempre? Un paio di auricolari, che non si sprecano mai. Un caricatore, una power bank, un cavo ricarica universale. Che ne dite di una livella, fondamentale per appendere i quadri in maniera impeccabile? Di un distanziometro, che sorprende e si rivela pratico in mille circostanze?

Oppure, per gli amanti delle mille sfumature di bianco, il raffinato colore da pareti Oikos (unico rivenditore in zona) da scegliere nella splendida esposizione che illustra le molteplici varianti. Opaco, lucido, materico, vellutato. Una idea candida, fresca, elegante per ci ama rinnovare con stile. Il personale di Cianciosi è preparatissimo a dare istruzioni dettagliate su come stenderlo.

Idee sensate, intelligenti, regali che fanno vivere con serenità il momento della scelta. Con la garanzia Cianciosi: i marchi in vendita sono i migliori sul mercato, sinonimo di efficienza e qualità. Offerti in confezioni regalo di classe, pronti da mettere sotto l’albero.

