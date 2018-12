Natale si avvicina e lo stress per i regali non vi lascia in pace? Volete stupire le vostre dolci metà, i vostri familiari o i vostri bambini con il regalo perfetto che non vi farà fare di certo brutta figura? Allora c’è un’unica soluzione: Yamamay, l’azienda leader nel settore moda che offre una vastissima scelta di prodotti per l’intimo, l’abbigliamento e la casa che ha ideato un’intera collezione dedicata alle feste, perfetta da mettere sotto l’albero.

Il giorno dell’Immacolata Concezione è dedicato ai pigiami con una imperdibile giornata a tema ‘Pigiama Party’. Oggi 8 dicembre, a partire dalle 17 e fino alle 20, il negozio Yamamay che si trova presso il Centro Commerciale ‘La Fontana’ di Termoli presenterà, in esclusiva, la nuova linea di pigiami dedicati al Natale: le commesse diventeranno modelle per un giorno, indossando i pigiami e posando come testimonial d’eccezione. Una grande festa con assaggi di panettone, musica e tanto divertimento per grandi e piccini.

di 20 Galleria fotografica Pubblicità Yamamay









Ma non è tutto, perché Yamamay ha a cuore i suoi clienti: da oggi e fino al 10 dicembre c’è l’imperdibile offerta 1+1+=3. A fronte dell’acquisto di due pigiami il terzo lo regala Yamamay, per vestire tutta la famiglia e soddisfare anche i gusti più particolari.

Proprio agli amanti del dettaglio e dello sport è dedicata la nuova collezione firmata CR7: il campione del mondo Cristiano Ronaldo ha scelto Yamamay per offrire la sua linea dedicata a uomini e bambini, con slip e calze firmate dal fenomeno ed attaccante della Juventus. Per il tifoso che non vuole passare inosservato.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalla linea di intimo sensuale con pizzi sexy, trasparenze audaci, dettagli rosso fuoco e disegni artistici a quella delle feste dove lustrini, glitter, tocchi di oro, nero ed argento regnano sovrani. Per far sentire tutti a proprio agio, Yamamay ha creato un’intera gamma di comodi pigiami e slip natalizi da uomo simpatici, confortevoli ed adatti a tutti: lucette, bottiglie di spumante, renne accompagneranno le vostre serate natalizie. E per la donna che vuole stupire? Niente paura perché Yamamay offre una vastissima gamma di reggiseni che si illuminano al buio, perizomi, body di pizzo, babydoll sexy, corsetti accattivanti, seducenti e soprattutto comodi con cui stupire il vostro partner.

Ma Yamamay ha pensato davvero a tutto ideando la sezione ‘Home’ interamente dedicata alla casa, con addobbi natalizi tra cui palline luminose firmate Yamamay, scatole regalo e profumatori per ambiente. Articoli particolari, pregiati e curati nei minimi dettagli per un regalo perfetto e di cui non potrete più fare a meno.

Tra le novità di quest’anno c’è la ‘Happy family’, una serie di pigiami ed accessori coordinati per mamma, papà, bimbo e bimba, creati con materiali ricercati, caldi e morbidi per rendere il Natale ancora più emozionante. Il tutto a prezzi contenuti senza risparmiare sulla qualità: si parte da 2 euro per le palline natalizie, fino a 29.95 euro per un fantastico pigiama. E le taglie? Yamamay veste proprio tutti: dalla XS alla XL e dai 4 ai 14 anni.

L’ultima chicca? I fantastici regali: ogni 49 euro di spesa Yamamay regalerà un fantastico peluche a forma di pinguino che terrà compagnia ai vostri bimbi, mentre ogni 59 euro avrete in omaggio un caldo e morbido plaid che scalderà le vostre serate invernali. E per il Natale? Uno splendido panettone della Bauli con cui Yamamay delizierà i clienti ed augurerà buone feste.

Yamamay ha in serbo tantissime altre sorprese con promozioni esclusive che cambiano ogni settimana, con prezzi speciali per accontentare tutti ed adatti a tutte le tasche. A partire da martedì 11 dicembre afferrate al volo la nuovissima offerta che Yamamay riserva ai suoi clienti: ogni 4 articoli acquistati il quinto lo regala Yamamay, campagna estesa anche alla collezione basic. Perché ogni membro della famiglia è un membro di famiglia per Yamamay.

Cosa aspetti? Corri in uno degli store Yamamay di Termoli presso il centro commerciale ‘La Fontana’ in via Madonna delle Grazie o nel più centrale negozio di Corso Nazionale, 25.