Codice di condotta editoriale

L’integrità e credibilità giornalistica di Primonumero.it è essenziale per la sua reputazione di fonte informativa più affidabile del Molise. Questa reputazione, consolidata in 20 anni di attuazione di principi etici e deontologici, è radicata nella condotta della redazione: i dipendenti rispondono ad elevati standard di integrità giornalistica, consapevoli che, in mancanza degli stessi, non potrebbero sostenere la fiducia che Primonumero.it ha ispirato nei suoi lettori negli ultimi 20 anni.

PRINCIPI GIORNALISTICI

La credibilità di Primonumero.it si basa su una solida ricerca e verifica sistematica e costante della notizia, una scrittura chiara e accurata, la garanzia di una reputazione di onestà, obiettività ed equilibrio. A tal fine Primonumero.it applica le seguenti regole:

Fornire resoconti chiari di opinioni diverse in qualsiasi polemica, affidando ai lettori il compitodi valutare e poter prendere una decisione sulla base di elementi di verità;

Bandire qualsiasi strumentalizzazione o falsificazione, che sia una citazione, una fonte, unaneddoto, un dettaglio o qualsiasi altro aspetto attinente alla notizia;

Pubblicare solo immagini reali scattate dai giornalisti, non create graficamente o modificate. Maggiore elasticità è concessa alle illustrazioni e alle elaborazioni grafiche per rubriche e focus di costume;

Rispetto assoluto e pieno della dignità e dei sentimenti delle persone intervistate, specialmentese vulnerabili;

Firmare sempre articoli che raccontano storie, reportage, approfondimenti. Qualora per ragioni prevalenti si ritenga che sia inopportuna la identificazione del giornalista, i lettori vengono informati;

Divieto di utilizzare strategie e tattiche dubbie nella raccolta e nella selezione di notizie, dichiarazioni, commenti. Le operazioni di ricerca della notizie sono improntate alla massima correttezza e trasparenza.

PRATICHE GIORNALISTICHE

Queste pratiche si applicano a tutte le sezioni del giornale online, ai reporter e ai collaboratori.

Le virgolette sono la garanzia che ciò che viene pubblicato è esattamente ciò che è stato dichiarato. L’unica eccezione è rappresentata dalla necessità di rimodulare il linguaggio secondo le norme grammaticali della lingua italiana e trasformare il gergo che talvolta gli intervistati possono utilizzare;

le modifiche apportate alla versione originale dei commenti raccolti sono minime e non alterano il significato autentico delle dichiarazioni virgolettate;

tutto quello che viene inserito nell’articolo deve essere correttamente attribuito alla fonte da cui proviene, sia essa una persona fisica, un autore, una massima, una citazione. La regola della trasparenza e della onestà intellettuale serve a evitare che possa ingenerarsi il sospetto di copiare e di essersi impropriamente impossessati di parole e concetti che non sono del giornalista o del redattore; sebbene a volte sia ragionevole usare alcune parole senza attribuzione (in una definizione tecnica, ad esempio), è necessaria un’attenta valutazione che viene fatta dal caporedattore e dal direttore.

VERIFICA DEI FATTI

Le informazioni di cui si viene a conoscenza da un’altra pubblicazione devono essere verificate o accreditate prima di essere utilizzate. Ciò non si applica al materiale fornito dai servizi di informazione, a cui è dato credito. In caso di dubbi sulle informazioni provenienti da qualsiasi fonte, queste vengono

sempre sottoposte a verifica. In caso di documenti trapelati e non utilizzabili testualmente, Primonumero avverte la responsabilità di compiere ogni ragionevole sforzo per confermare la veridicità del documento.

FONTI ANONIME

In un mondo ideale non esisterebbero fonti anonime, ma spesso le notizie importanti e le storie di maggiore rilevanza giornalistica non possono essere raccontate senza la protezione della fonte, che rischia di essere punita se identificata. I giornalisti dovrebbero sforzarsi di ridurre al minimo l’uso di citazioni non attribuite, tenendo presente che la giustificazione per omettere l’attribuzione è quella di ottenere la storia più completa possibile e non la tentazione di mettersi al riparo dalle responsabilità che i giornalisti devono assumersi.

L’anonimato è concesso non da un singolo reporter, ma da Primonumero.it attraverso il direttore editoriale. Le citazioni attribuite hanno più peso, danno credibilità al giornale e aumentano la fiducia del pubblico nel prodotto. Le citazioni dirette non devono essere attribuite a fonti anonime, ma devono essere parafrasate e non possono includere attacchi personali. L’uso eccessivo di citazioni anonime solleva dubbi nel pubblico sulla nostra accuratezza e credibilità.

In questioni di routine, le fonti devono sapere che vengono registrate e, in caso di rifiuto, si deve loro accuratamente spiegare l’importanza della registrazione al fine di lasciare traccia di quanto da loro stessi dichiarato. Quando tali sforzi falliscono, i giornalisti devono decidere se procedere con il colloquio o meno. Se lo fanno, devono cercare, per quanto le circostanze lo consentano, di limitare l’uso di termini come “off the record”, “fuori dai microfoni” “in camera caritatis” eccetera, e tenere traccia degli elementi di ogni conversazione.

La possibilità di ricorrere all’uso di fonti anonime è soggetta alle seguenti condizioni:

quando queste forniscono dettagli o informazioni importanti che non possono essere ottenutediversamente;

quando non vengono utilizzate per esprimere opinioni personali, attacchi personali o pubblicità.

Se le fonti sono anonime nella pubblicazione devono sapere perché hanno ottenuto l’anonimato e come saranno descritte all’interno dell’articolo.

CONFRONTO CON LE FONTI

Nell’interesse della trasparenza e della fiducia, i giornalisti hanno la responsabilità di concedere il diritto di replica e risposta ai soggetti coinvolti dal lavoro di inchiesta prima della pubblicazione dell’articolo.

Se questo non è possibile, l’articolo deve spiegare quali sforzi sono stati fatti per raggiungere l’equilibrio e il diritto al chiarimento.

A volte, può essere lecito chiedere a uno o più esperti di rivedere una bozza del testo. Ciò vale principalmente per questioni scientifiche, mediche, legali e finanziarie complesse. Ciò non significa che Primonumero.it consente a chiunque di rileggere in anticipo l’articolo. I giornalisti possono occasionalmente rileggere citazioni e altro materiale direttamente attribuito alla fonte per un commento.

Questa cortesia non conferisce alcun diritto alla fonte di dettare eventuali modifiche.

Primonumero.it riconosce che ci sono frequenti trattative tra i giornalisti e le loro fonti per rintracciare informazioni e aggiungere dettagli importanti. Devono, tuttavia, essere chiari i confini di queste discussioni per garantire che le fonti non dettino il nostro contenuto giornalistico.

Primonumero.it non consente ai propri giornalisti di inviare copie scritte delle loro storie o citazioni a fonti per l’approvazione o la modifica dei contenuti.

Bisogna prestare attenzione nel comunicare alle persone quando un articolo potrebbe essere pubblicato, specialmente quando da questa azione si potrebbero trarre vantaggi finanziari, commerciali o politici (ciò non si applica ai report di contenuti personalizzati editoriali per i quali è stabilita una

programmazione).

Nessuno può trasmettere informazioni riservate o relative a lavori in corso dei colleghi a terzi esterni al giornale.

RIMOZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE

In genere, Primonumero.it non rimuove dettagli come nomi dalla piattaforma web o dall’archivio se non per motivi legali, ma corregge e aggiorna gli articoli se necessario in presenza di un errore di fatto significativo. Le richieste di una possibile eccezione a questa regola devono essere inviate per iscritto a info@primonumero.it. Un comitato di redattori e avvocati esaminerà la richiesta e ci sarà una risposta. Qualsiasi decisione di rimuovere contenuti sarà presa dal direttore responsabile e dall’editore in seguito a un attento confronto.