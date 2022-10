Uomo di 73 anni trovato senza vita in casa a Campomarino

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto in casa questo pomeriggio 3 ottobre a Campomarino Lido. L’uomo non dava segnali di vita da tempo e per questo i conoscenti hanno chiamato le forze dell’ordine chiedendo di intervenire, attorno alle 17 di oggi in via Sardegna.

È stato necessario forzare la porta di ingresso e i vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli hanno dovuto operare per consentire l’intervento del 118.

Purtroppo però l’uomo, che viveva da solo, era già privo di vita. Sul posto i carabinieri della locale caserma per gli accertamenti del caso.