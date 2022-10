Domenica 16 ottobre, torna ‘Campobazar’, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, nell’area ex stadio Romagnoli, alle 9.

Dopo il grande successo della prima edizione, ancora una volta sarà possibile, esclusivamente per i privati cittadini (esclusi, quindi, hobbisti e commercianti sia fissi che ambulanti), recarsi presso l’area “curva nord” dell’ex Romagnoli, per poter esporre per la vendita o per lo scambio qualsiasi bene usato di cui ci si vuole sbarazzare.

Per meglio organizzare gli accessi e l’organizzazione dell’area, questa volta, per partecipare come espositori, sarà necessario presentare una semplice domanda ed una dichiarazione di accettazione del regolamento di partecipazione.

I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Campobasso, nell’apposita sezione oppure direttamente presso lo Sportello Ambiente di piazza Musenga.

Questo il link per scaricare il modulo dal sito web del Comune di Campobasso: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20290?fbclid=IwAR3j7AurEpPPm6lUg6rA1MhxL7Cdl0kivTahA7j9sw2LhIWTzulRWx9YCbo