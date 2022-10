TermoliMusica, stupisce il raffinato e vibrante trio sulle note di Gabriella Ferri

Domenica 2 ottobre sul palco del Cinema Sant’Antonio di Termoli, nell’ambito della rassegna musicale TermoliMusica ’22, la vocalist Sabrina Gasparini, il violinista Gent Llukaci e il fisarmonicista Claudio Ughetti hanno dato vita allo spettacolo dedicato a Gabriella Ferri, melodico viaggio tra i brani più belli della famosa cantante di musica popolare.

Grande raffinatezza e particolare fascino risiedono in questo trio, complice anche la pluriennale esperienza insieme, che li ha visti partecipare a numerosi eventi musicali in Italia e all’estero.

Alla vibrante voce della cantante Sabrina Gasparini, apprezzata interprete di musica d’autore nazionale ed internazionale, si uniscono e fondono insieme il violino virtuoso di Gent Llukaci e la fisarmonica di Claudio Ughetti in un’armonia perfetta e complice, coinvolgendo tutto il pubblico in sala che non ha mancato di partecipare con piacere alla serata, chiudendo in bellezza con un selfie insieme agli artisti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 9 ottobre, sempre all’ex cinema di Termoli alle 18, con l’Orchestra “I suoni del Sud”, diretta da Benedetto Montebello.

I biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/termoli-musica