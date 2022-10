Quinta di campionato ancora amara per il Termoli Calcio 1920: allo stadio ‘Leprignano’ di Capena i giallorossi perdono 2-1 contro il Roma City FC. Per i primi 3 punti in Serie D c’è ancora da attendere.

Sfida nella parte bassa della classifica, tra due squadre che finora hanno conquistato un unico punticino e sono appaiate in fondo, che già può essere letta in chiave salvezza. Nel primo parziale la squadra di mister Raffaele Esposito è sotto di due gol: nella prima mezzora di gioco i padroni di casa segnano su rigore con Raffini la rete dell’1 a 0 e, dopo 10 minuti, arriva anche il raddoppio di Manoni con uno splendido destro al volo.

Nella ripresa si attende la reazione dei giocatori in giallorosso. Pressing modesto, poche emozioni, poi la rete di Gibilterra (entrato da poco con una sostituzione) a dieci minuti dalla fine del secondo tempo regolamentare porta il Termoli ad accorciare le distanze. La rete del 2-1 apre alla speranza. Ma il risultato non si sblocca più: per il Termoli Calcio 1920 arriva la 4° sconfitta dall’inizio del campionato.

La classifica del Girone F della Serie D vede ancora la squadra del Termoli ferma a 1 punto, inchiodata in coda. Prima vittoria invece per la squadra laziale.

Prossima sfida il 9 ottobre, e si torna a giocare in casa: allo stadio Cannarsa di Termoli i giallorossi se la vedranno con gli 11 della Vastese Calcio 1902.