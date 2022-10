Sicurezza energetica e crisi climatica, in Molise che fare?

Il Rapporto, di recente pubblicazione, della Fondazione Europea per il Clima, uno tra i maggiori organismi internazionali del settore, si sofferma in particolare sul come gestire, nel miglior modo possibile, l’importante binomio, energia e clima, mai così pervasivo, nelle esistenze di ciascuno di noi, in questo particolare scorcio storico.

Le indicazioni riportate nel documento si soffermano, in particolare, sul come opportunamente indicare, alle diverse Autorità pubbliche, i giusti modi che possano permettere di uscire, entro il 2025, dall’attuale situazione di carenza energetica, senza compromettere il venir meno agli impegni presi a favore della crisi climatica in corso.

Sono, ormai, assolutamente inderogabili il dover inseguire e trovare ogni possibile espediente che possa consentire di coniugare la sicurezza energetica, a breve e a medio termine, per famiglie e imprese, di fronte all’impennata dei prezzi associati, compreso quello delle materie prime, con la necessità di ridurre le emissioni climoalteranti, per dunque contrastare la crisi climatica.

I suggerimenti del Rapporto tendono, dunque e chiaramente, ad operare all’interno dei due indicati ordini temporali di azioni, a breve e a medio termine, da mettere con la massima solerzia in campo.

In ambedue i casi é interessante notare quanto sia fortemente raccomandato il massimo impegno verso l’aumento di produzione e uso delle energie rinnovabili. Per il resto e sempre rimanendo entro i prossimi due anni, lo stesso documento parla di efficienza energetica, crescita temporanea dell’uso dei combustibili fossili, senza alcuna richiesta di nuove infrastrutture per il loro trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di consumo.

Sempre il citato Rapporto raccomanda espressamente ai Governi dei Paesi membri dell’UE d’attivarsi per realizzare ogni necessaria ed utile soluzione in direzione dei presupposti di quanto in linea con i temi energetici e le variazioni climatiche.

Tra quelle più significative, lo stesso continua ad insistere sul contenimento dei tempi dovuti alle autorizzazioni di nuovi impianti di rinnovabili e del come migliorare l’efficienza energetica delle strutture ricettive, sia civili che industriali. Oltre ad evidenziare l’importanza di adeguare il sistema elettrico, nel suo complesso, alle future necessità e richieste, del sistema elettrico, tanto dal punto di vista della produzione, che per la parte che si riferisce alla sfera distributiva.

È, altresì, ricordata l’importanza di garantire tutto quanto necessario, attrezzature e materie prime, per concretare efficacemente la transizione ecologica in via di attuazione.

Viene in ultimo evidenziata la necessità di tenere nella giusta considerazione ogni possibile forma di accumulo delle rinnovabili, oltre al voler/dover favorire le installazioni delle pompe di calore residenziali e delle unità temporanee galleggianti di rigassificazione.

Laddove le raccomandazioni, suggerite dal suddetto Rapporto, sono ritenute degne di essere rese, in tutto o in parte, operative, occorre decisamente considerare il duplice livello istituzionale d’interventi ovvero quello del Governo centrale e il sottostante amministrativo periferico regionale.

Lo sforzo cui le Regioni sono chiamate a profondere la loro attività, nel tempo più contenuto possibile, è dunque quello di essere, sia celeri nel fornire le autorizzazioni alle richieste di nuovi impianti di rinnovabili, sia di predisporre norme idonee, convenientemente corredate di adeguata cartografia, capaci di individuare con chiarezza le aree ritenute o meno, suscettibili d’implementazione di dispositivi per la produzione di energie rinnovabili.

In più e in particolare per la nostra Regione, è molto importante, oltre che della massima urgenza, portare a termine le opere, relative ai bacini idrici di Arcichiaro e Chiauci, pensate e progettate per permettere ai territori contermini di poter con vantaggio, sia utilizzare il prezioso liquido, che produrre quantitativi non irrilevanti di energia idroelettrica a servizio della collettività.

Opere per le quali, soprattutto per la transizione energetica in corso, non può essere trascurato il loro possibile adeguamento anche al ruolo di consistenti sistemi di accumulo energetico. Risorsa fondamentale per sopperire all’aleatoria disponibilità produttiva delle rinnovabili, idonea a garantire la continuità d’accesso alle richieste d’uso di energia nel tempo.

È, dunque, ben chiaro il dover constatare il nostro ritrovarci nel bel mezzo di uno dei più abnormi periodi storici, di quelli che, se affrontati con intelligenza e la dovuta attenzione, possono consentirci di transigere verso inesplorati nuovi orizzonti, i tanti noti, per di più, all’origine di alcune delle più radicali mutazioni, nel divenire della civiltà umana.