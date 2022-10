Serie D: il Vastogirardi continua la sua corsa e vince 2-1 a Tolentino

Ottima vittoria fuori casa sul difficile campo del Tolentino per gli uomini di mister Coletti, orfani di Modesti per squalifica e Sergio per precauzione. Gli altomolisani si impongono sugli avversari grazie ai gol di Hernandez al 49’ e di Bentos al 56’. Recupera poi il Tolentino con Lattanzi accorciando le distanze qualche minuto dopo. Si porta la vittoria a casa grazie anche all’incredibile parata di Petriccione su rigore battuto da Alagia.

Tre punti in tasca e continua la corsa del Vastogirardi, anche dopo il tour de force della doppia partita settimanale.

Tolentino 1 – 2 Asd Vastogirardi

5^ giornata Serie D – Girone F, 2 ottobre 2022, stadio ‘Della Vittoria’ – Tolentino

Marcatori

Hernandez (V. 49’), Bentos (V. 56’), Lattanzi (T. 75”)

Le formazioni

TOLENTINO

Moro, Adorni, Riberon (11’st Tankuljic), Stefoni, Gori (11’st Tizi), Nagy, Mengani (20’st Lattanzi), Marcelli (23’st Rozzi), Vitiello, Alagia, Massarotti (38’st Nacciarriti)

Panchina: Giorgi, Gesuelli, Di Biagio, Moscati.

All. Maurizio Mattoni

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori (37’st Mocanu), Iacullo (17’st Antogiovanni), Bentos (17’st Lorusso), Calemme (46’ Sciarretta), Hernández (41’st Gallo).

Panchina: Piga, Donatelli, Maione, Ciocca.

All. Tommaso Coletti

La terna arbitrale

Guitaldi (Rimini), Crostella (Foligno), Fiordi (Gubbio)

Note

Gori, Tizi, Nagy, Adorni (amm), Grandis, Petriccione (amm), Ionni (dir. T. esp.)