Quel che resta dell’estate: ‘cimitero’ di gonfiabili e giochi per bambini sulla spiaggia

Purtroppo una rondine non fa primavera: le tante iniziative – come quella odierna del Clean Up day – non possono bastare se il comportamento di tanti è quello che emerge da queste immagini.

Lungomare nord di Termoli, nei pressi del lido Aloha, mattina del 2 ottobre: l’estate è bella che finita e quel che resta è uno spettacolo immondo. La spiaggia è disseminata di gonfiabili, giochi per bambini, racchettoni e simili. Si tratta oltretutto, in molti casi, di materiale plastico, quello che più di ogni altro inquina i nostri mari.

Chi si è trovato di fronte questa immagine parla di uno spettacolo indegno e – chiaramente – di precise responsabilità individuali.

Il cartello sopra la spiaggia parla di Tutela del sistema dunale ma purtroppo ha tutta l’aria di una beffa. Inutile dare la colpa a chi effettua il servizio di pulizia, allo stabilimento balneare o al vento che sovente spazza la costa. La colpa è evidentemente dei cittadini/bagnanti, che peraltro danno un pessimo esempio ai loro bambini, cittadini di domani.