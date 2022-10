Puliamo il mondo, il Molise si mobilita contro l’inciviltà. Ma lo spettacolo è desolante

Tante città molisane si sono mobilitate oggi 2 ottobre per l’iniziativa #puliamoilmondo, a partire dal capoluogo Campobasso passando per Termoli, Guardialfiera, Montaquila, Campomarino lido, Venafro, Pozzilli.

A Campobasso sono stati davvero tanti i volontari che questa mattina hanno preso parte all’iniziativa ecologica organizzata dal Comune in collaborazione con la Servizi e Ambiente Campobasso, le associazioni Guardie Ambientali Campobasso, Circolo Legambiente di Campobasso, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Molise e con la fattiva partecipazione di una squadra di volontari migranti dell’associazione Dalla Parte degli Ultimi ONLUS e del centro di accoglienza Cascina Garden.

Ne dà notizia, fiero dopo una gran mattinata di lavoro, l’assessore comunale all’Ambiente Simona Cretella (sue le foto, ndr) che scrive: “Abbiamo contato ben 80 grossi sacchi di rifiuti ed una incredibile quantità di materiale ingombrante raccolto tra la vegetazione lungo la strada provinciale 143 che taglia il bosco di Montevairano”.

È davvero sconcertante – prosegue Cretella – prendere atto del livello di inciviltà, che evidentemente riguarda ancora tante, troppe persone che pensano sia normale disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli in un bosco.

Lo scenario che si presenta addentrandosi tra la vegetazione è desolante… Migliaia di bottiglie, contenitori usa e getta di ogni tipo, l’immancabile plastica in ogni forma, elettrodomestici, televisori di tutte le epoche, scarti edili, oltre 50 pneumatici, addirittura una carcassa di una vecchia 500… Il tutto a brevissima distanza dal centro di raccolta comunale di Santa Maria de Foras dove è sempre possibile smaltire legalmente ogni tipo di rifiuto.

Tutto il materiale raccolto è stato prontamente recuperato ed avviato al corretto smaltimento dagli operatori della Sea, presenti durante tutta l’attività.

Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari ed alle associazioni intervenute, una concreta dimostrazione di attenzione e tutela dell’ambiente e dei beni comuni”.

Iniziative analoghe hanno avuto luogo anche in tanti altri centri della regione. A Termoli l’associazione Plastic Free ha ripulito un tratto di spiaggia di RioVivo. Presente anche qui l’assessore comunale al ramo, Rita Colaci.

Tanti anche i bambini che hanno voluto partecipare all’iniziativa. Grazie a Carla Di Pardo per le foto e per il suo instancabile impegno.

Ma Plastic Free oggi, giornata del Clean Up Day, ha chiamato a raccolta tanti cittadini anche a Campomarino Lido, al Lago di Guardialfiera (solo qui 1 tonnellata di rifiuti raccolti in 2 ore) e in diversi centri della provincia di Isernia. In generale sono stati oltre 240 gli appuntamenti in tutta Italia.

Purtroppo abbiamo visto proprio oggi come la sensibilità al rispetto dell’ambiente sia tutt’altro che scontata.

