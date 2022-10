Più voli verso Milano, attivato il collegamento dall’aeroporto di Foggia

È decollato ieri pomeriggio 30 settembre il primo volo con partenza dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa, come era stato annunciato nelle scorse settimane. Promesse mantenute quindi per questo nuovo scalo che consentirà ai viaggiatori molisani di raggiungere più facilmente le maggiori località del nord Italia e probabilmente a breve termine anche quelle europee.

A partire da ieri infatti dall’aeroporto Gino Lisa sono stati attivati tramite la compagnia aerea Greca Lumiwings quattro voli a settimana per Milano Malpensa, voli che diventeranno cinque partire da dicembre. Nello stesso mese saranno operativi anche collegamenti da e per Torino, Verona e Catania due volte alla settimana.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici regionali della Puglia ma anche dai primi passeggeri che hanno scelto l’aeroporto foggiano per raggiungere il capoluogo meneghino. Fra loro oltre a tanti residenti in provincia di Foggia anche passeggeri delle province limitrofe.