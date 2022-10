Una istituzione, un appuntamento storico più che fisso, che torna quest’anno per la 54esima volta. Ogni riferimento non è affatto casuale per la stagione concertistica degli Amici della Musica ‘Walter De Angelis’. Ospiti importanti per l’ormai classico dell’autunno-inverno della città di Campobasso. Diciamo innanzitutto che è organizzato per la terza edizione di fila da Antonella De Angelis, nipote del fondatore dell’associazione.

L’apertura? In grande stile, subito, sabato 8 ottobre: sul palco del teatro Savoia salirà la pianista Anna Kravtchenko (premio Busoni 1992), molto affezionata all’evento. “Ventidue concerti che caratterizzeranno la stagione 2022/2023 – spiega il segretario Sabatino Del Sordo –. Quasi sei mesi di eventi che ci porteranno al 26 marzo dell’anno prossimo”. Ecco perché la stagione concertistica caratterizza tanto, da decenni, il capoluogo di regione. E dal 1970 ha il riconoscimento del Ministero.

La stagione è stata presentata alla Gil, con la presidente Antonella Presutti che sottolinea “il carattere affettivo e direi familiare con Amici della Musica che educa alla musica classica e non solo. Come Fondazione Molise Cultura siamo ancora maggiormente al fianco dell’associazione dando il nostro contributo per una continuità progettuale decennale”.

Esperti, giovani, donne, nel solco di quella poliedricità sempre portata avanti. Tra gli altri arriveranno in Molise il violinista Marco Serino con un monografico su Bach e l’arte della trascrizione. Poi il Galan Trio dalla Grecia, l’Ars Trio che sarà incentrato sulle compositrici del passato mai troppo valorizzate. E ancora, il primo violoncello del Teatro alla Scala Sandro Laffranchini che rivisiterà brani classici e pop.

“Con l’Associazione si prosegue lungo un percorso di crescita che permette di offrire eventi tutto l’anno – commenta il sindaco Roberto Gravina –. La collaborazione tra il Comune e l’associazione è instradata, da tempo, lungo un percorso di crescita che sta permettendo di offrire alla nostra città, durante tutto il corso dell’anno, eventi di qualità che contribuiscono a valorizzare anche luoghi di Campobasso ai quali siamo tutti molto legati”.

Come si accennava, ampio sarà lo spazio riservato alle nuove leve. Ci sarà Giuseppe Gibboni, vincitore del ‘Paganini’ di Genova, Clarissa Bevilacqua che ha ottenuto il primo premio ‘Mozart 2020’ di Salisburgo, Ettore Pagano (vincitore del Khachaturian Cello Competition 2022), oltre al quartetto Werther e al Chaos Quartet. Tanta musica da camera che vedrà strumenti meno noti come il corno delle Alpi in duo con la bayan, il fagotto, il clarinetto, nonché oboe e arpa.

“Da notare che il Ministero riconosce alle arti e alla cultura un valore strategico per sensibilizzare alla sostenibilità globale – interviene la direttrice artistica Antonella De Angelis –. Noi ci battiamo come associazione per i diritti umani, la musica è un grande veicolo in tal senso. Ci sarà particolare riguardo alla Giornata della Memoria, con lo spettacolo di teatro musicale ‘Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile’, la vera storia dell’unica orchestra femminile presente nei campi di concentramento”.

L’assessore alla Cultura e vicesindaco di Campobasso, Paola Felice, ha ribadito la visione d’insieme nella quale si va ad inserire questa Stagione Concertistica: “Con gli Amici della Musica abbiamo un rapporto di confronto continuo e di grande apertura e ogni evento e manifestazione che realizziamo insieme parte dalla reciproca volontà di migliorarci. È in questo modo che insieme, oltre alla stagione concertistica, siamo riusciti a strutturare per la città un discorso più esteso, che ha prodotto cartelloni compositi come quello di Musica in Città, fatto di Musica in Villa, nello scenario di Villa De Capoa, Voci dal Castello, nel nostro Castello Monforte, e la rassegna organistica appena conclusasi”.

La novità, ancora da ufficializzare, di quest’anno sarà l’apertura del Savoia ai ragazzi più meritevoli del Liceo musicale Galanti. Sarà un’emozione grandissima potersi esibire nello splendido teatro campobassano. fds