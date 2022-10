È in arrivo per 11 comuni del basso Molise un’altra settimana ad acqua razionata. L’azienda speciale del Molise Acque ha infatti comunicato lavori urgenti all’acquedotto Molisano Centrale e al Liscione che interesseranno l’acqua erogata. Per i comuni di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni nella settimana che va dal 3 al 9 ottobre ci sarà una riduzione o comunque una sospensione del flusso idrico in entrata.

In particolare il responsabile unico del procedimento dell’Acquedotto molisano centrale, il geometra Domenico Montagano, ha comunicato che è urgente la sostituzione di alcune valvole dell’acquedotto e per questo dalle ore 6 di lunedì 3 ottobre al comune di Guardialfiera verrà sospesa l’erogazione di flusso idrico dall’acquedotto Molisano Centrale.

Viceversa per tutti gli altri comuni interessati ci sarà una riduzione del flusso idrico che è stimata nel 35-40 % rispetto al normale. Molise Acque invita quindi i comuni a prendere i dovuti provvedimenti di regolazione del flusso idrico in base alla disponibilità tenendo conto che la regolarizzazione è prevista per sabato 9 ottobre.

Un intervento simile era stato già programmato nella settimana dal 19 al 23 settembre, con riduzione dell’acqua concessa ai comuni, ma evidentemente l’intervento non è bastato a risolvere e occorrono altri “lavori urgenti e indifferibili”. I comuni quindi dovranno fare scorta d’acqua nelle prossime ore ma non si esclude che possano ricorrere a chiusure.

“I nostri tecnici monitoreranno costantemente il serbatoio – fa sapere a Petacciato il sindaco Roberto Di Pardo – e interverranno con chiusure mirate tali da non arrecare disagi alla popolazione. Per evitare le fastidiose chiusure notturne si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico. Seguiranno aggiornamenti e avvisi in caso di disposizioni di chiusure notturne”.

A Ururi il Comune ha diffuso la nota di Molise Acque via Facebook invitando “la cittadinanza ad un consumo idrico razionalizzato nel periodo indicato”. A Campomarino il Comune ha pubblicato un avviso nel quale invita la popolazione a “utilizzare l’acqua potabile per usi strettamente primari, evitando sprechi”. Inoltre Campomarino non esclude “la possibilità della completa sospensione del flusso idrico per alcune ore delle giornate interessate”.