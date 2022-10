L’Istat ha pubblicato gli indicatori del Benessere (o del malessere, ndr) e il Molise mostra alcune sorprese. Il Rapporto Bes 2021 (questo il suo nome) ad esempio ci dice che i molisani sono gli abitanti italiani maggiormente preoccupati per il cambiamento climatico, spina nel fianco di questi tempi e di quelli futuri.

“Il progetto Bes nasce nel 2010 per misurare il Benessere equo e sostenibile, con l’obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. A tal fine, i tradizionali indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla qualità della vita delle persone e sull’ambiente” si legge sul sito dell’Istat.

Sono 70 gli indicatori statistici inseriti nell’edizione 2022 (relativi al 2021) che vengono articolati in 11 domini: Salute, Ambiente, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Paesaggio e patrimonio culturale, Innovazione ricerca e creatività e infine Qualità dei servizi. Ebbene, il Molise non brilla in nessuna di queste aree (di questo ci occuperemo in un ulteriore articolo, ndr) ma qui ad interessarci è soprattutto ciò che riguarda l’ambiente e soprattutto la percezione dei cittadini rispetto ad esso.

In primis, il dato è quello sulla preoccupazione per i cambiamenti climatici. Per 100 persone di 14 anni e più la media italiana dei ‘preoccupati’ è 66.5%, quota che rappresenta dunque gli ‘ansiosi del clima’. Strano a dirsi ma dal 2019 al 2021 la percentuale media nazionale è scesa (come mostra l’infografica sotto) passando dal 71% al 66.5%. Ma – sorpresa – è il Molise il territorio con il valore più alto (70.3%) mentre di contro i meno ‘eco-ansiosi’ sono i calabresi (60.4%).

“Se i dati sono veri, e non possiamo certo dubitare che lo siano, personalmente credo che c’entri molto il problema idrogeologico del Molise, che come è noto è una regione ad altissima vulnerabilità. Mi riferisco al fatto che molti cittadini associano, e giustamente, una sempre più preoccupante situazione infrastrutturale fragile a eventi climatici che si ripropongono con scenari sempre più estremi”. Così il meteorologo e direttore di Meteo in Molise Gianfranco Spensieri, che da anni avverte sulla necessità di adottare un approccio diverso rispetto alla cosiddetta “transizione climatica”, ormai sotto gli occhi di tutti.

Il cambiamento del clima d’altronde, che secondo i dati raccolti dalle indagini Istat in Molise non viene negato, al contrario, non è un fatto derivate da sensazioni “a pelle” ma suffragato da dati scientifici incontrovertibili.

Due nel rapporto Istat gli indici relativi all’ambiente che dividono l’Italia in tante Italie. Quello sulla durata dei periodi di caldo mette il Molise in arancione e in rosso (zona dell’Alto Molise) a significare che qui, come peraltro in buona parte del Paese, la durata dei periodi di caldo è stata notevole.

Altro indice interessante, e particolarmente preoccupante per la nostra regione che si staglia in rosso, è quello relativo ai giorni consecutivi senza pioggia. In una parola: la siccità. Qui gran parte del Molise (tranne l’Alto Molise) è, insieme a parte della Puglia, della Basilicata, del Sud della Sardegna e a una piccola zona della Calabria, contraddistinta da siccità perdurante elevata.

I molisani insomma conoscono il problema (i problemi) per averlo sperimentato sulla loro pelle e per sperimentarlo continuamente attraverso la presa d’atto della fragilità idrogeologica del territorio, soprattutto in relazione alle strade interpoderali o a territori particolarmente esposti, come la zona della grande frana di Petacciato o Castelpizzuto, dove un anno dopo la frana i residenti stanno ancora aspettando la sistemazione e i lavori.

“Sono convinto che la consapevolezza che la popolazione del Molise dimostra per quanto riguarda i timori per il cambiamento climatico dipenda molto da questo, senza contare che siamo in presenza di una regione agricola, e che sono proprio gli agricoltori quelli che percepiscono maggiormente gli effetti immediati di fenomeni come nubifragi, grandinate, siccità prolungata” aggiunge Gianfranco Spensieri.

“Se volessimo parlare del riscaldamento globale potremo stare giorni e giorni a discuterne, ma basta soffermarsi davanti a eventi estremi che sperimentiamo ormai quasi settimanalmente per ricavarne un dato chiaro, legato soprattutto alle precipitazioni. Chi sostiene che in realtà la pioggia che cade è nello stesso quantitativo del solito, dimentica infatti che è vero che abbiamo il 5 o 10% in meno di pioggia rispetto all’anno scorso, ma questa è concentrata in molti meno giorni e va da sé che si tratta di precipitazioni molto più intense, che di conseguenza creano danni anche per le caratteristiche della superficie costruita e per la condizione idrogeologica del territorio”.

Sarà anche banale da dire, ma il luogo comune “non ci sono più le mezze stagioni” oggi ha il sapore amaro della verità, e a riprova c’è proprio l’agricoltura che subisce prima di altri settori gli effetti collaterali del cambiamento. Per esempio la vendemmia che quest’anno si è svolta in anticipo rispetto ai tempi consueti o la raccolta delle olive, cominciata nell’ultima settimana di settembre, un calendario davvero inedito.