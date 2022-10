Isernia al primo posto in Italia per denunce di omicidi stradali

Isernia è al 49° posto tra 106 province italiane per indice di criminalità. Non è un bel piazzamento, cui fa da controcanto la posizione di Campobasso che si piazza all’85° posto, dunque nella parte bassa della classifica. Ma va detto che più denunce non significa meno sicurezza, anzi potrebbe essere proprio il contrario.

Sono i dati – quelli che vi proponiamo – pubblicati oggi da IlSole24Ore che fotografano la mappa del crimine che emerge dalle statistiche del 2021, estratte dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Dati che entreranno nell’indagine della Qualità della Vita 2022 a fine anno, redatta appunto dal quotidiano economico.

Milano si conferma al vertice dell’Indice della criminalità, con 193.749 reati denunciati nel corso del 2021: in pratica 5.985 ogni 100mila abitanti. Ciò non significa – ribadiamo – che il capoluogo lombardo sia la città meno sicura d’Italia. Rimini è al secondo posto dell’Indice di criminalità 2022 e anche in questo caso sono i furti la tipologia di reato più denunciata, come a Milano. Seguono per densità di crimini le altre grandi città: tra le prime dieci classificate si incontrano – oltre a Milano – anche nell’ordine Torino (terza), Bologna (quarta), Roma (quinta), Firenze (settima) e Napoli (decima).

E le molisane? Va detto innanzitutto che la classifica (oltre a quella generale ve ne sono tantissime per singola tipologia di reato) si basa sulle denunce effettive. Ciò significa, in soldoni, che una cittadina in cui si denuncia di più può essere avanti nella classifica a una in cui i reati ci sono eccome ma i cittadini denunciano meno. Fatta questa premessa, interessante alcune sub-classifiche. Vediamole per entrambe le cittadine di provincia molisane.

Se Isernia e Campobasso non figurano tra le città con Infanticidi, Omicidi Preterintenzionali, Associazione per delinquere di stampo mafioso e pochi altri, la cittadina pentra è in cima alle classifiche per molti reati. Isernia è addirittura prima in classifica per Associazione per delinquere (3 denunce in assoluto) e per Contraffazione dei marchi e produzione industriale (20 denunce in un anno). Al 2° posto, con 8 denunce, c’è Isernia per Omicidi colposi (mentre Campobasso è 97°). Isernia poi è 3° per denunce per Incendi (47) mentre Campobasso è 10° (60 denunce, cioè di più in senso assoluto ma meno in rapporto al numero di abitanti). Il dato sugli incendi (così come gli altri) potrebbe essere letto in una doppia chiave: negativa se si pensa alla frequenza di questo tipo di reato ma positiva se si pensa che le denunce vengono effettuate e che i cittadini non si sottraggono a questo dovere. Isernia è 1° infine per Omicidi legati a incidenti stradali (5 denunce in un anno, ma in relazione al numero di abitanti è il dato maggiore).

La cittadina pentra inoltre è al 2° posto per Omicidi colposi (con 8 denunce, mentre Campobasso è 97° con 10 denunce). Isernia peraltro è 4° per Rapine in abitazione (con 4 denunce): nella stessa classifica Campobasso è 101°. Non ci sono nè denunce per Tentati Omicidi ad Isernia (Campobasso invece ne ha 3 ed è 67°) nè per Omicidi per incidenti sul lavoro. Nessuna denuncia per Violenza sessuale a danno di minori sotto i 14 anni (mentre Campobasso ne ha 1) ma sono ben 88 quelle per Violenza sessuale: qui Isernia è addirittura 13° (88 denunce) mentre Campobasso è 94° (11 denunce). Da rilevare il dato sulle estorsioni: Isernia è 31° su 106 con 25 denunce mentre Campobasso è 86° (25 denunce in assoluto). Per il reato di Riciclaggio Isernia è 9° (Campobasso 32°).

Campobasso invece non è mai tra le prime della classifica ma ci sono dei dati che emergono. Sul fronte delle denunce per possesso di Stupefacenti e per Spaccio il capoluogo di regione fa molto peggio di Isernia (19 vs 43 il piazzamento per stupefacenti, 18 vs 34 quello per spaccio). Campobasso non fa bella figura per quanto riguarda i Furti di auto (è 12° con 342 denunce, mentre Isernia è 43° con sole 31 denunce) e per quanto riguarda i Furti di ciclomotori Campobasso è 21° (Isernia in coda alla classifica nazionale). Campobasso è avanti a Isernia (si fa per dire, ndr) per Tentati omicidi (3 denunce la prima, 0 la seconda).

Meno denunce potrebbe significare sì meno reati subiti ma il sillogismo non si può fare. Un territorio che non denuncia potrebbe non essere affatto un territorio ‘sicuro’.