I Sound Zero volano a rappresentare il Molise all’Arezzo Wave 2022

I Sound Zero non finiscono mai di stupire: dopo l’incredibile performance ad IBAND ovvero il programma Mediaset condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici (Jimmy Sax, Fiordaliso e Marco Carta) lo scorso aprile e la fantastica vittoria durante la selezione regionale, questo weekend saranno protagonisti dell’Arezzo Wave 2022.

Loro sono una rock band molisana nata nel 2015, composta da: Gioacchino Occhionero (JOE) alla voce, Dino Petrucci (Mystic) alla batteria, Rodrigo Galasso (Ghigo) al basso, Mattia Fratangelo (Matt) alla chitarra. Quattro amici che portano la loro musica in giro per tutta l’Italia dal 2015.

I ragazzi sono cresciuti suonando ovunque nella nostra regione e non solo, portando la loro musica anche nelle piazze, e la loro maturità musicale li ha portati ad aggiudicarsi la finale di Arezzo Wave 2022 dove si contenderanno con altre 19 band da tutta Italia l’ambito premio. La manifestazione è nota come trampolino di lancio di giovani gruppi italiani dal 1987: tra le varie band che sono salite su quel palco troviamo Max Gazzè, Jovanotti, CCCP, CSI, PGR, Casino Royale, The Gang, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, 99 Posse, Modena City Ramblers, Tiromancino, Linea 77, Meganoidi, Shandon, Tre Allegri Ragazzi Morti, The Zen Circus, Punkreas, Verdena, Caparezza, Gianna Nannini, Giuliano Palma and The Bluebeaters, Africa Unite, Extrema, Bandabardò, Negrita, Cristina Donà, Negramaro, Piero Pelù, Estra, Marlene Kuntz, Morgan, Bluvertigo, One Dimensional Man, Eterea Post Bong Band, Fabri Fibra, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Subsonica.

Per essere sempre aggiornati e sostenerli in questa nuova avventura seguiteli sulle loro pagine social e come dicono loro #stayrock