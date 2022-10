Il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha annunciato che prenderà iniziative contro quella che definisce mancanza di imparzialità della presidente del consiglio comunale Barbara Morena che “con una decisione scellerata ha deciso di convocare il consiglio alle ore 23 di venerdì 30 settembre”.

L’assise si è svolta effettivamente in orario notturno ieri in seconda convocazione dopo che nella prima convocazione fissata per il giorno precedente alle ore 10 la stessa presidente del consiglio comunale non si era presentata.

“La presidente del consiglio – dice il primo cittadino Mario Bellotti in una lettera sottoscritta da tutta la maggioranza – non era presente in prima convocazione, e questa decisione va interpretata come un episodio ostruzionistico che limita la possibilità di tutti i consiglieri comunali e del sindaco, democraticamente eletti, di svolgere nelle condizioni migliori possibili le proprie funzioni.

Non è la prima volta che la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi Barbara Morena, pur di impedire o ostacolare la possibilità di deliberare in seconda convocazione come la legge permette, fissa i consigli a orari insoliti e oltremodo scomodi, come quello di domenica 31 luglio alle ore 21”. Orari ‘impossibili’ come quello di ieri che penalizzano anche la presenza di pubblico e di conseguenza la partecipazione democratica.

Assente al consiglio comunale l’esponente di minoranza Gianfranco Del Peschio che ha fatto mettere a verbale di essere assente in protesta proprio contro la decisione di convocare un consiglio comunale in orario notturno. “Informerò la Prefettura di queste azioni affinché si ponga fine a questo indecoroso teatrino” ha comunicato Gianfranco Del Peschio.

Sulla stessa lunghezza d’onda la maggioranza che appoggia il sindaco Mario Bellotti, il quale nei prossimi giorni scriverà alla Prefettura di Campobasso chiedendo un intervento nei confronti di Barbara Morena, fra l’altro eletta proprio con la lista di maggioranza e poi passata all’opposizione senza cedere la poltrona di presidente dell’assise ottenuta con i voti della maggioranza.

Il consiglio comunale di ieri è stato estremamente breve e ha visto i consiglieri di opposizione, Morena compresa, abbandonare l’aula prima della conclusione.