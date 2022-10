Da turbo per la ripartenza economica a freno per le imprese per colpa della cessione dei crediti bloccata riguardo ai lavori del Superbonus 110%.Così oggi molte aziende rischiano seriamente di fallire per l’impossibilità di riscuotere quei soldi dopo i vincoli imposti dal Governo Draghi in seguito alle truffe riscontrate. Oggi però per quelle molisane c’è una novità grazie all’impegno dell’associazione degli edili guidata da Corrado Di Niro.

Presidente Di Niro, in questi mesi l’Acem-Ance che lei presiede si è data da fare per cercare una soluzione relativa alla cessione dei crediti del Superbonus. Come vi siete mossi?

“Ci eravamo prefissati di trovare qualcuno o qualcosa in grado di sbloccare questi crediti che sono in attesa di essere ceduti e provocano un grave problema di liquidità”.

Qual è il risultato?

“Abbiamo raggiunto un accordo con Società Vemit Punto Clima srl, un’azienda abruzzese, che farà da intermediaria fra le imprese edili e gli istituti di credito per la potenziale vendita dei crediti”.

Questo cosa comporterà?

“Da un lato questo dovrebbe portare a sbloccare i crediti che attualmente tante aziende hanno fermi nei cassetti fiscali. Dall’altro porterà le imprese a decidere se continuare con altri lavori o fermarsi con i cantieri del Superbonus”.

Di che cifre parliamo, quanti milioni?

“Su questo le imprese non si espongono. Però parlando con gli associati dell’Ance-Acem posso dire che parliamo di diversi milioni di euro”.

E quante persone lavorano in questi cantieri?

“Non c’è un dato relativo ai soli cantieri del Superbonus, ma si deve considerare che al sistema della Cassa Edile sono iscritte circa 750-800 imprese per un totale di circa 4mila lavoratori”.

Un numero cresciuto grazie al Superbonus?

“Il numero degli occupati è salito dopo lo scoppio della pandemia. Se invece c’è stato un cambiamento grazie agli incentivi fiscali lo vedremo in futuro”.

Al 31 agosto 2022 – dati Enea – risultano in Molise 1.607 asseverazioni per il Superbonus, per un totale di oltre 296 milioni di euro di lavori portati a detrazione, dei quali più di 197 milioni (66,7%) conclusi. Numeri molto cresciuti negli ultimi mesi.

“È così. Questi due numeri messi insieme rappresentano più di una manovra finanziaria o di un Pnrr per il Molise. Però quello della cessione dei crediti è un problema molto grave”.

Ci sono aziende che hanno dovuto chiudere?

“Ci sono diverse situazioni di questo tipo, cioè imprese ferme perché non hanno liquidità non potendo incassare quei crediti”.

Come se ne esce, al di là dell’accordo con Vemit?

“Quello che chiediamo al nuovo Governo, così come al vecchio, è avere certezza della norma. Vogliamo capire se questa misura va avanti o no. Dobbiamo sapere cosa si vuole fare del Superbonus. Perché altrimenti si rischia di avere edifici sfigurati che rimarranno così, mai completati.”.

Che oltretutto si trovano ad affrontare il caro energia, come tutti.

“Esatto. Basti pensare al caro gasolio o all’energia elettrica che viene utilizzata nei cantieri. Mi rendo conto che non è facile ma si stanno massacrando le imprese”.