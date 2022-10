Come risparmiare sulla bolletta dell’elettricità visti i continui aumenti? Per prima cosa, occorre conoscere gli elettrodomestici, quanto consumano e quanto impattano sulla bolletta. È quello che stanno cercando di capire tanti molisani in questi giorni, visto che dallo scorso 1 ottobre le tariffe sono aumentate del 59% arrivando a 66 centesimi, quando l’anno scorso il costo dell’energia era di 30 centesimi al kilowattora e nel 2020 soltanto 16 centesimi.

Per far fronte a questi continui aumenti tante persone cercano di risparmiare qua e là, a cominciare dall’uso degli elettrodomestici. Se una buona guida con consigli pratici è stata diffusa anche dal Governo nelle scorse settimane, si moltiplicano invece le informazioni su quali siano gli elettrodomestici che pesano maggiormente sulla bolletta.

Va detto che molto dipende da modello, classe energetica, consumo orario e utilizzo dell’elettrodomestico stesso, quindi stilare una classifica che vada bene per tutti è praticamente impossibile.

CONDIZIONATORI- €€€

Si può però dire quali sono gli elettrodomestici che ci costano di più e quali meno. Alla categoria elettrodomestici ‘costosi’ va inserito sicuramente il condizionatore d’aria. Fortuna vuole che sia utilizzato quasi esclusivamente d’estate ma considerando che in media una famiglia italiana consuma in 12 mesi 450 kwh per il condizionatore era stimato – prima degli ultimi rincari – a 120 euro l’anno.

ASCIUGACAPELLI E PIASTRA CAPELLI – €€€

Alla stessa categoria appartiene il phon, il comunissimo asciugacapelli che è immancabile nei bagni delle case italiane. Considerando un utilizzo di mezz’ora al giorno per 290 kwh l’anno, la spesa può arrivare a 75 euro in 12 mesi.

Poi il frigorifero, che di per sé non è un elettrodomestico così energivoro, ma il ‘difetto’ di essere utilizzato 24 ore al giorno per un consumo annuale di 300 kwh e un costo che si aggira sugli 80 euro, sempre considerando un modello di classe A, altrimenti la spesa sale.

LAVATARICE- €€

La lavatrice, indispensabile per tutti, consuma parecchia energia come si sa, ma si può imparare a farne un utilizzo corretto che fa bene all’ambiente e alla bolletta. Considerando un consumo annuo di 240 kwh la spesa può essere di 63 euro l’anno con circa 260 cicli annuali.

LAVASTOVIGLIE – €€



Spesa pressoché identica per lavastoviglie e forno a microonde, considerando per la prima circa 220 cicli l’anno e per il secondo non più di mezz’ora al giorno.

FORNO – €€

Costoso sì, ma non così tanto se usato con parsimonia è il forno elettrico, sicuramente elettrodomestico estremamente energivoro ma non indispensabile. Se ci si limita a un’ora di accensione alla settimana, in media, la spesa può arrivare a 30 euro circa. Fondamentale però risulta la modalità di utilizzo che permette di evitare spese folli.

FERRO DA STIRO – €€

TV – WI-FI – PC – €



Spesa media per il ferro da stiro, considerando un utilizzo medio che non superi la mezz’ora quotidiana. Fra le comodità casalinghe che ci costano meno vanno annoverati invece il televisore, il computer e il router wi-fi. Attenzione però, un uso smodato e la mancanza di attenzione a evitare di lasciarli in stand by, o peggio ancora, accesi senza motivo, alla lunga possono far aumentare i consumi e di conseguenza anche il costo della bolletta (qui lo studio completo).

Come in tutte le cose vale la pena avere la giusta accortezza nell’utilizzo e soprattutto nel non utilizzo di queste straordinarie invenzioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere ma che ultimamente ci stanno costando davvero tanto.