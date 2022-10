Andrea Tiberio non ce l’ha fatta, tre settimane fa l’incidente in moto a La Spezia

L’incidente in cui è rimasto coinvolto è accaduto il 7 settembre scorso. Ma questa notte il cuore di Andrea Tiberio, 45 anni, giovane campobassano e molto conosciuto in città, ha smesso di battere.

Da questa mattina all’alba tanti sono gli amici che si sono spostati in Liguria per organizzare le esequie di Andrea. Che a La Spezia era arrivato per motivi di lavoro. Aveva lasciato Campobasso per realizzarsi – come molti – in un’altra regione e la Liguria, finalmente, gli aveva dato quello che cercava: lavoro, soddisfazioni, la possibilità di coltivare le sue passioni fra cui quella per le moto.

Tre settimane fa, nel pomeriggio, stava attraversando l’Aurelia, tra Arcola e Fornola, all’altezza del ponte ferroviario quando, per cause tuttora in fase di accertamento, si è schiantato proprio con la moto nel passaggio sotto il ponte ferroviario. Assieme a lui una donna di 40 anni.

Entrambi hanno riportato ferite multiple e le loro condizioni hanno imposto il ricovero in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia. Andrea è stato trattato in shock room e tenuto in queste settimane in Rianimazione in coma farmacologico. Poi, alle tre di questa notte, la notizia del cuore che si è arreso alla gravità delle ferite.