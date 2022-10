Altra goleada del Campobasso: 5-1 al Sesto Campano e quarta vittoria

Prosegue la marcia del Campobasso che centra la quarta vittoria consecutiva guidando la classifica d’Eccellenza. Risultato roboante, il 5-1 rifilato al Sesto Campano, ma partita abbastanza ostica contro un’avversaria scorbutica e in grado di mettere in difficoltà nella fase centrale la squadra allenata da Di Meo.

Fruscella realizza un’altra doppietta, al resto pensano Lombari dopo solo cinque minuti, Franchi per il raddoppio e Fazio che mette dentro su un tiro-cross e con la complicità del portiere. In mezzo, il rigore trasformata da Di Baia per gli ospiti. A Riccia presenti cento spettatori campobassani tra i quali c’era anche Matt Rizzetta assieme alla dirigenza rossoblù.

Nella prossima giornata i Lupi se la vedranno con il Bojano al Colalillo e il 15 ottobre probabilmente ospiterà sullo stesso campo l’Isernia.

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Tizzani (52’ Dibari), Colombo (59’ Colantuono), Ioio, Martino (40’ Cavallini), Fazio, Franchi, Traore (66’ Di Lollo), Lombari (83’ Pirozzi), Fruscella, Vanzan.

ALL.: Di Meo

SESTO CAMPANO: Amato, Papa, Scasserra (73’ Finocchio), Di Baia, Farina (59’ Italiano), Capobianco (22’ Conte), Sam Sam, Cambio (46’ Di Gregorio), Iannetta, Caterino, Pellegrino.

ALL.: Cecchino

ARBITRO: Michele Matarese di Termoli.

Assistenti: Meo e Colaneri di Isernia.

MARCATORI: 5’ Lombari, 28’ Franchi, 36’ rig. Di Baia (S), 43’ e 71’ Fruscella, 54’ Fazio.

Note: ammoniti Lombari, Traore, Franchi (C), Sam Sam (S). Presenti 100 spettatori.