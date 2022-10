‘Al Galoppo’: 13 ragazzi con disabilità per il progetto di equitazione a Campomarino

A Campomarino la giornata conclusiva del Progetto ‘Al Galoppo’, una iniziativa che ha riscosso grande successo e che ha visto impegnati 13 ragazzi, di varia età, in una serie di lezioni con l’intento di avvicinare gli stessi alla pratica dell’equitazione.

Gli appuntamenti sportivi si sono svolti al ‘Maneggio di O’, dove i partecipanti, con diverse disabilità, sono stati guidati dall’istruttore Francesco Vaccarella.

“Tanto entusiasmo nel vedere i nostri atleti, piccoli e meno piccoli, interagire con i cavalli – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella –. Una prima esperienza in sella che porterà molti di loro a praticare questo sport, come già annunciato da alcuni genitori. Ieri la chiusura del progetto tra la felicità dei ragazzi, delle loro famiglie e di tutto lo staff del maneggio. Un grazie speciale a tutti, e alla signora Pina che per l’occasione ha deliziato i presenti con un buffet di dolci”.