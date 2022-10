Adele Terzano, al Fulvio il ricordo degli amici a un anno dalla scomparsa

Domani, domenica 2 ottobre, alle ore 17 al Teatro Comunale Fulvio di Guglionesi, il ricordo di Adele Terzano a un anno dalla scomparsa con la proiezione di un filmato con foto e interpretazioni di scenette in vernacolo guglionesano da parte di Adele, innamorata del dialetto, delle lingue, dell’amicizia e della vita. L’idea è di Oscar De Lena e Antonio Sisto, che hanno organizzato un momento di ricordo pubblico che vedrà l’intervento del sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, di Michele D’Anselmo delegato alla cultura, di Nino D’Alessandro presidente L’@ltraGuglionesi. Fernanda Pugliese e Franca Sciarretta, amiche personali di Adele, nei ruoli di moderatrice e lettrice dei brani scritti da Adele Terzano, morta il 16 ottobre del 2021 a 74 anni, storica docente di lingua francese, poetessa, appassionata come pochi alle tradizioni locali e al vernacolo, scrittrice e drammaturga con numerose pubblicazioni all’attivo.

Il suo ultimo libro è “Ciao Giù” che omaggia, attraverso poesie, testimonianze e immagini, Giulio Rivera, un ragazzo di Guglionesi morto a 24 anni perché trucidato con la scorta di Aldo Moro nell’agguato in via Fani. Per la sua creatività e il suo amore per la cultura aveva ottenuto inoltre la cittadinanza onoraria dal Comune di Larino.