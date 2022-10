A Vasto con l’auto piena di attrezzi per rubare: denunciati tre termolesi

Tre termolesi sono stati denunciati dalla polizia di Vasto perché sorpresi con un piede di porco, una mazzetta da muratore, uno scalpello, guanti da lavoro, una torcia elettrica, berretti con visiere e due vuoti torchi oltre che strumenti per forzare porte, finestre o serrature e secondo gli inquirenti per realizzare furti negli appartamenti.

La denuncia operata dal personale del commissariato di Vasto nei confronti dei tre, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è giunta dopo che hanno tentato di evitare un controllo a un posto di blocco avvenuto nella tarda serata di ieri 30 settembre in Corso Mazzini, in una serata di festeggiamenti per il patrono San Michele a Vasto, con tanto di concerto di Max Gazzé in piazza Rossetti.

Quando hanno visto la pattuglia del 113, i tre hanno svoltato rapidamente in un vicolo buio spegnendo i fari così da sottrarsi al controllo e hanno gettato dal finestrino un sacco. Ma i poliziotti se ne sono accorti e hanno recuperato il sacco per poi controllare l’auto e gli uomini a bordo.

È scattata quindi la denuncia per possesso ingiustificato di arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Inoltre il questore di Chieti ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Vasto per i tre denunciati.