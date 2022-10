Lunedì mattina, 3 ottobre, partirà il servizio mensa in asili e scuole elementari di Campobasso, Ferrazzano e tantissimi altri centri e paesi del Molise. A Colletorto, invece, i bambini dell’Infanzia non hanno neppure iniziato l’anno scolastico partito ovunque il 14 settembre scorso.

Il destino di questi piccoli alunni è legato a doppio filo all’apertura della nuova scuola di via Molise. Si tratta del plesso inaugurato il 7 agosto e non ancora operativo dove andranno a studiare bambini e ragazzi di elementari e medie sistemati nella scuola in legno da quasi vent’anni. Una volta che le classi di via Pozzo Berardinelli saranno vuote, la campanella potrà suonare anche per i bimbi della materna. Anche la loro scuola, infatti, è interessata da lavori che, almeno sulla carta, dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre prossimo.

Insomma, una situazione disagevole per le famiglie dei bimbi di 3, 4 e 5 anni, ma anche per i più grandi che pur avendo una scuola nuova di zecca, moderna, sicura e soprattutto costata milioni di euro (è stata finanziata con un contributo di 3,9 mln di euro e aggiudicata per circa 2,5 mln di euro) sono ancora in quell’istituto provvisorio del post terremoto.

Qualche settimana fa abbiamo provato a capire le ragioni dei ritardi nonostante l’inaugurazione fatta ad agosto e il sindaco, Cosimo Mele, aveva cercato di rassicurare tutti sulla brevità dei tempi per le autorizzazioni. In particolare per la Scia, la certificazione di inizio attività che il Comune deve presentare ai vigili del fuoco affinché gli stessi possano recarsi nella scuola per il sopralluogo. Il 15 settembre il primo cittadino ha detto che era in “fase di completamento ed inoltro in quanto oggetto di miglioramenti relativi al collaudo congiunto della centrale termica e della palestra, al fine di ottenere l’agibilità globale di tutto il plesso scolastico”.

Dopo altre due settimane, però, non c’è ancora traccia di questa Scia: sull’albo pretorio del Municipio c’è la determina del versamento (numero 87 del 22 settembre) fatto al comando dei vigili del fuoco per l’istruttoria ma il procedimento è ancora da completare. Mele, sentito di nuovo da primonumero, ha confermato che non ha ancora novità a riguardo e che appena ci saranno le comunicherà. Sarebbe questione di giorni, se non addirittura di ore, la sua presentazione, questo ha detto il direttore dei lavori, Nicola Guglielmi.

Resta il fatto che ad oggi quella scuola all’avanguardia è ancora inaccessibile e che l’Infanzia è chiusa. Per il sindaco Cosimo Mele si tratta di un ritardo “meramente burocratico”, ma questo non toglie responsabilità all’amministrazione che ha tagliato il nastro festeggiando l’apertura di una scuola che non è stata aperta.