200° anniversario Forestale, mostra itinerante al Circolo Sannitico

In occasione del 200° anniversario dalla fondazione dell’Amministrazione Forestale – avvenuta con le Regie Patenti di Carlo Felice nel lontano 15 ottobre 1822 – oggi 1 ottobre, alle ore 17, presso il Circolo Sannitico di Campobasso in Piazza Prefettura, ci sarà l’apertura della mostra itinerante storico – naturalistica dal titolo “1822 – 2022. 200 anni per la Natura”.

Nella storica dimora, con il patrocinio della Città di Campobasso, sarà possibile ammirare, fino al 4 ottobre, i pannelli espositivi, allestiti dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma, unitamente a numerosi cimeli degli ultimi 50/60 anni di Amministrazione Forestale, recuperati dagli archivi del Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso, quali divise storiche, volumi e testi di bonifica montana, progetti di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, foto storiche dei cantieri e dei lavori di sistemazione, strumentazione tecnica, animali tassidermizzati. I 27 pannelli espositivi ripercorrono i due secoli di storia: dal 15 ottobre del 1822, allorquando Carlo Felice, Re di Piemonte, stabilì un regime per la “conservazione de’ boschi e selve” il cui scopo era di ovviare alle distruzioni che avevano provocato “scoscendimenti delle montagne, corrosioni dei fiumi e dei torrenti e danni alla proprietà”, fino ai nostri giorni.

La giornata di lunedì 3 ottobre sarà dedicata ad attività di educazione ambientale sul tema “Il bosco e la sua tutela” – con la partecipazione di diverse scolaresche, di ogni ordine e grado – per far conoscere curiosità e nozioni di ecologia legate agli ecosistemi forestali della Regione Molise.