2 e 3 ottobre – Quasi 4mila positivi, una settimana fa erano 250 in meno

bollettino 2-3/10/2022

235 CONTAGI E 233 GUARIGIONI

Pressochè stabile – rispetto a sabato scorso – il numero di attualmente positivi in Molise. Sono precisamente 3.939, a un passo dunque dalle 4mila unità. Il numero maggiore di nuovi casi a Campobasso (+58, ma con 37 guarigioni) e a seguire a Termoli (+27, con 28 guarigioni).

2 RICOVERI IN INFETTIVE

Complessivamente sono ora 9 i degenti ricoverati, tutti assistiti in Malattie Infettive e nessuno in Terapia Intensiva. Nelle ultime 48 ore sono entrati in reparto pazienti di Campobasso e Caserta.

MOLISE, IL RAFFRONTNO CON LE ULTIME DUE SETTIMANE

Oggi in Molise (come emerge dal bollettino del 2-3 ottobre) ci sono 3.939 positivi e 9 ricoverati. Una settimana fa (bollettino 25-26 settembre) c’erano 3.691 positivi (quindi 248 in meno) e 10 ricoverati mentre due settimane fa (bollettino 18-19 settembre) i positivi erano 3.654 (dunque ancora meno) e i ricoverati 6. I positivi sono in crescita mentre non si può dire lo stesso dei ricoveri.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 13.316 casi di contagio per un tasso di positività del 15.5%. I decessi sono stati 47 mentre salgono i ricoveri: rispetto a ieri +228 nei reparti ordinari e +2 nelle terapie intensive.