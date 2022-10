1 ottobre – 1 ricoverato e 1 dimesso, in crescita i contagi

Ieri in Molise 123 contagi e 67 guariti

Il bollettino del 01 ottobre 2022

Aumenta il numero delle persone positive al coronavirus Sars-Cov-2 in Molise mentre resta invariata la situazione in ospedale. Oggi l’azienda sanitaria regionale del Molise comunica il ricovero di una persona di Sant’Elia a Pianisi ma in compenso la dimissione di una persona di Riccia. Sono quindi sempre 7 i pazienti nel reparto di malattie infettive covid del Cardarelli di Campobasso.

Sono stati accertati nelle ultime 24 ore 137 contagi di cui 126 da test antigenici e 11 da tamponi molecolari su un totale di 269 test refertati dall’Aserm per un tasso di positività del 4,1%. Non ci sono stati guariti e quindi gli attualmente positivi salgono a 3.937.

I DATI NAZIONALI

In Italia i casi positivi oggi sono stati 33.876 e i decessi 38. Il tasso di positività è stato del 18,8% con 180.241 tamponi, mentre sono in crescita anche se di pochissimo le terapie intensive occupate con un +2 mentre più sensibile l’aumento de ricoveri ordinari (+80).