Volontariato, Csv apre un nuovo sportello a Santa Croce di Magliano

Apre i battenti un presidio di riferimento per il volontariato e viene attivato così un servizio prezioso per le tante associazioni del basso Molise: lo sportello territoriale del CSV Molise di Santa Croce di Magliano.

L’ufficio è stato allestito nella sede dell’AVIS, la sezione comunale intitolata al dottor Angelo Tatta, in via Tigli, alle spalle del liceo scientifico. L’immobile, rimesso a nuovo dall’associazione di donatori di sangue, è operativo da luglio scorso, cioè da quando si è dato vita alla prima raccolta che ha coinvolto decine di volontari. In quell’occasione il presidente dell’Avis di Santa Croce Flaviano Alfieri, di concerto col presidente del CSV Molise e della FIODS, Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue, Gian Franco Massaro, illustrò la proposta che successivamente venne approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo del CSV.

Si tratta di una novità assoluta per il Centro di servizio a Santa Croce di Magliano, pensata per andare incontro alle richieste dei cittadini di quel comune e dei centri limitrofi che già operano nel campo del non profit o che intendano avvicinarsi al Terzo Settore. Un aiuto ulteriore ai volontari, gratuito come tutti i servizi del CSV, in un momento in cui l’attuazione della Riforma sta vedendo una forte accelerazione, anche e in virtù dell’entrata in vigore del Runts, il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Si parte con una ‘data zero’, ovvero venerdì 30 settembre, dopodiché lo sportello sarà aperto in alcune giornate prestabilite, sulla base delle prenotazioni degli utenti.

“L’obiettivo è garantire maggiori servizi agli enti del Terzo Settore del territorio – ha spiegato la direttrice del CSV Molise Lorena Minotti -, loro sono il cuore pulsante della nostra società”.

Quindi venerdì 30 settembre, dalle ore 9.30 alle 13, i volontari potranno dialogare con un esperto del CSV che fornirà consulenze su bandi, Statuti, Runts, normative, corsi di formazione, attività di comunicazione e altro.

Per prenotare un appuntamento è possibile inviare una mail all’indirizzo: segreteria@csvmolise.it, oppure contattare telefonicamente le sedi di Campobasso, Isernia e Termoli.