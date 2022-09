Viaggia contromano, provoca un incidente e scappa: preso e denunciato

L’incidente è accaduto venerdì mattina in pieno centro a Campobasso. Uno scontro fra un furgone (che viaggiava in contromano) e un’auto all’intersezione tra via Herculanea e via Gazzani; che ha causato un ferito ma anche la fuga e l’omissione di soccorso da parte dell’uomo responsabile del sinistro.

Si tratta di S.M. (le iniziali) che a bordo del furgone arrivava da via Gazzani. Giunto all’intersezione, sarebbe stato obbligato a svoltare a destra su via Herculanea, ma lui, invece, ha proseguito dritto percorrendo un tratto di strada in senso opposto a quello consentito.

Il conducente dell’auto che arrivava da via Monsignor Bologna, colto di sorpresa dal furgone che procedeva contromano ha istintivamente sterzato sulla sua sinistra riuscendo ad evitare la collisione con l’autocarro ma non l’impatto con un veicolo che in quel momento era lì in sosta.

Il conducente del furgone non si è fermato. Non si è preoccupato di prestare soccorso all’altro automobilista, ma è invece fuggito facendo perdere le sue tracce.

Intervenuta la squadra volante, gli agenti hanno trasferito i rilievi e gli atti alla Polizia Stradale che sulla questione ha avviato subito indagini e accertamenti. Un’attività complessa e articolata, che ha condotto gli agenti a compiere una ricostruzione puntuale dei fatti ma soprattutto li ha portati ad identificare il conducente del furgone che davanti alla polizia ha ammesso le sue responsabilità.

Quindi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale.