Via Scardocchia cantiere aperto: si accelera per ripristinare i marciapiedi

Si lavora incessantemente in via Scardocchia per ripristinare i marciapiedi che fino a qualche settimana fa erano disastrati. È una vera e propria corsa contro il tempo visto che manca ormai una settimana alla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Nella zona infatti ci sono tre istituti scolastici (Liceo Classico e Artistico oltre all’Istituto tecnico per le attività sociali).

In queste ore la circolazione delle auto è regolata con senso di marcia alternato proprio per permettere lo svolgimento dei lavori sulla parte che riguarda il marciapiedi che costeggia i Licei, visto che di fronte è già stato fatto tutto. Si sta proseguendo con l’opera di asfaltatura, come in diversi altri punti della città. Antiestetico? Forse sì, ma sicuramente più sicuro e ordinato di prima.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Annuario aveva denunciato proprio la situazione in cui versava la zona: “Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e l’area dove sono presenti diversi istituti scolastici, nonché le due sedi dell’Unimol, è completamente abbandonata, nonostante la data fine lavori era stata prevista per il 31 agosto”. Ora pare si stia andando verso la direzione giusta.