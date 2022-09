Vastogirardi strappa un punto col Pineto (0-0): gli altomolisani resistono in 10

Risultato a reti bianche tra Asd Vastogirardi e Pineto, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie D. Un punto d’oro per la formazione di mister Coletti rimasta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Modesti. Grande la tenuta difensiva e il coraggio dei gialloblù che tengono botta contro un Pineto super agguerrito e non solo conservano immacolata la porta ma propongono e costruiscono sfiorando diverse volte il vantaggio.

Prima occasione per gli ospiti con Njambe (6′), ma la palla finisce alta sulla traversa. La risposta dei locali con Calemme al 23′ e al 32′. Pineto di nuovo pericoloso al 35′ con Lo Sicco, Modesti respinge di testa e l’azione sfuma. Brividi per il Vastogirardi al 43′: Njambe la mette al centro da destra, Petriccione ci arriva con la punta delle dita ma non c’è nessun giocatore del Pineto a concludere. Sul finale del primo tempo i locali restano in inferiorità numerica: Modesti viene espulso per fallo da ultimo uomo su Njambe lanciato in rete. La successiva punizione sul filo dell’area finisce in un nulla di fatto.

Nella ripresa il Pineto parte forte e si rende pericoloso con Hernandez e Lorusso. Al 69′ Cascione dalla destra spennella in area avversaria un buon cross che viene solo sfiorato di testa dai compagni e finisce così in fondo.

Episodio contestatissimo dopo la mezz’ora del secondo tempo: Hernandez buca la difesa del Vastogirardi, serve Fiori pronto per andare a rete ma l’assistente alza la bandierina per un fuorigioco quantomeno discutibile. Solo due minuti dopo si ripete un episodio simile, stavolta su Lorusso. Esplodono le proteste dagli spalti e in campo, tanto che il 9 gialloblù viene ammonito. Sul finale del match il Vastogirardi rischia la sconfitta: Petriccione, complice il vento sostenuto, calcola male un rimbalzo e compie una papera. Il portiere di casa riesce a recuperare ed evita la beffa per gli altomolisani.

IL TABELLINO

Asd Vastogirardi 0

Pineto 0

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Lorusso, Calemme (Gargiulo 1’st), Hernandez.

Panchina: Piga, Sciarretta, Panaro, Donatelli, Ciocca, Iacullo, Bentos Vasquez, Sergio.

All. Coletti

PINETO CALCIO

Mercorelli, Nonni, Foglia, Lo Sicco, Maio, Njambe, Cascione, Domizi (Braghini 20’st), Della Quercia, Lucarini (43’st Mercado), Traini (44’st Ciucani).

Panchina: Abate, Marchegiani, Consorte, Allegretti,, Pica, Gurini.

All. Amaolo

La terna arbitrale

Acquafredda, D’Ambrosio, Tangaro (Molfetta)