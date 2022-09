Vastogirardi sconfitto all’esordio in campionato dal Chieti per 3-1

Chieti Calcio 3-1 Asd Vastogirardi

1^ giornata campionato Serie D 2022/23, Stadio ‘G. Angelini’, Chieti

Marcatori: 7′ pt Riosa, 7′ st. Hernandez, 16′ st Ferrari, 34′ st Rossi G.

CHIETI: Vitiello, Spinelli, Pietrantonio (dal 44′ pt D’Innocenzo), Ferrari, Salto, Marino, Rossi G. (Amato 43′ st), Poletto, Palmisano (Bregasi 26’ st), Masawoud, Riosa (Barbetta 14′ st).

A disposizione: Serra, Gatti, Morana, Rossi, Cesario.

All. Cotta

VASTOGIRARDI: Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Iacullo, Fiori, Antogiovanni, Lorusso (Bentos 36′ st), Calemme, Hernandez (Sergio 10′ st).

Panchina: Piga, Gargiulo, Donatelli, Panaro, Maraucci, Mocanu, Maione.

All. Coletti

Arbitro: Recchia (sez. Brindisi)

Ammonizioni: 34′ pt Poletto, 11′ st Rossi G., 12′ st Riosa, 18′ st Masawoud, 42′ st Poletto

Espulsioni: 42′ st Poletto

Note: 4′ rec. primo tempo, 4′ rec. secondo tempo

La cronaca della gara

Inizia con una sconfitta il percorso dei gialloblù altomolisani nel campionato di serie D 2022/23. Nel difficile campo fuori casa dell’Angelini è Riosa che sblocca la gara al minuto 7 del primo tempo. Il Vastogirardi tiene bene e riesce a crescere e costruire gioco, finché nella ripresa Hernandez trova la rete del pareggio. Testa bassa a cercare il vantaggio ma Ferrari, con un colpo testa, riporta i neroverdi in vantaggio dopo pochissimi minuti. Siamo ormai all’80esimo quando Rossi G. chiude la gara con un definitivo 3-1. Sconfitta che non rende pienamente giustizia a quanto fatto in campo da una squadra quasi completamente rinnovata che sta lavorando per costruire un gioco sempre più affiatato e vincente. Domenica 11 si ‘battezza’ la stagione in casa contro il Notaresco.

La cronaca della gara

Inizia con una sconfitta il percorso dei gialloblù altomolisani nel campionato di serie D 2022/23. Nel difficile campo fuori casa dell’Angelini è Riosa che sblocca la gara al minuto 7 del primo tempo. Il Vastogirardi tiene bene e riesce a crescere e costruire gioco, finché nella ripresa Hernandez trova la rete del pareggio. Testa bassa a cercare il vantaggio ma Ferrari, con un colpo testa, riporta i neroverdi in vantaggio dopo pochissimi minuti. Siamo ormai all’80esimo quando Rossi G. chiude la gara con un definitivo 3-1. Sconfitta che non rende pienamente giustizia a quanto fatto in campo da una squadra quasi completamente rinnovata che sta lavorando per costruire un gioco sempre più affiatato e vincente. Domenica 11 si ‘battezza’ la stagione in casa contro il Notaresco.

1^ giornata campionato Serie D 2022/23, Stadio ‘G. Angelini’, Chieti

Marcatori: 7′ pt Riosa, 7′ st. Hernandez, 16′ st Ferrari, 34′ st Rossi G.

CHIETI: Vitiello, Spinelli, Pietrantonio (dal 44′ pt D’Innocenzo), Ferrari, Salto, Marino, Rossi G. (Amato 43′ st), Poletto, Palmisano (Bregasi 26’ st), Masawoud, Riosa (Barbetta 14′ st).

A disposizione: Serra, Gatti, Morana, Rossi, Cesario.

All. Cotta

VASTOGIRARDI: Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Iacullo, Fiori, Antogiovanni, Lorusso (Bentos 36′ st), Calemme, Hernandez (Sergio 10′ st).

Panchina: Piga, Gargiulo, Donatelli, Panaro, Maraucci, Mocanu, Maione.

All. Coletti

Arbitro: Recchia (sez. Brindisi)

Ammonizioni: 34′ pt Poletto, 11′ st Rossi G., 12′ st Riosa, 18′ st Masawoud, 42′ st Poletto

Espulsioni: 42′ st Poletto

Note: 4′ rec. primo tempo, 4′ rec. secondo tempo