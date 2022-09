“Mentre Conte passeggia come una star del cinema, mentre Lotito fa promesse da marinaio ai tifosi del Campobasso e Cesa dice di sentirsi a casa sua in Molise, in questa nostra regione va in scena una nuova tragedia in danno dei molisani”. Il riferimento di Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo e candidato alle elezioni Politiche del 25 settembre con Azione-Italia Viva, è all’annuncio del Gemelli di bloccare la radioterapia per i pazienti oncologici del Molise dal 1 settembre a causa del mancato pagamento del budget dalla Regione Molise.

“Un vero terremoto si abbatterà dal 1 ottobre sulla malconcia sanità molisana: la Regione Molise decreterà l’interruzione del servizio radioterapico, terapia salvavita per i pazienti oncologici”, commenta Valente.

“I nostri corregionali potranno usufruire della stessa terapia solo recandosi fuori regione ( se ci riescono) attivando i cosiddetti viaggi della speranza a cui purtroppo i molisani sono abituati da anni. Laconico e tragico il comunicato della proprietà del Gemelli Molise che comunque continuerà ad erogare le proprie prestazioni solo ai cittadini di fuori regione.

I molisani non possono restare indifferenti e non reagire a questa politica inconcludente, fatta di passerelle, slogan e di strette di mano, che però non è in grado di amministrare nulla e che danneggia gravemente la qualità di vita della gente”.