Da domani, 13 settembre, partirà in Molise la campagna vaccinale con i vaccini bivalenti, ovvero gli ultimi approvati da Ema e Aifa e contenenti due ceppi del virus Sars-Cov-2 (quello originario di Wuhan e quello di Omicron 1).

Come preannunciato dal Ministero della Salute, da questa settimana i due vaccini in questione – il Cominarty di Pfizer-Biontech e lo Spikevax di Moderna – sono disponibili nelle varie regioni italiane (attese 19 milioni di dosi nel mese di settembre in Italia) e precisamente da domani nella nostra. A comunicarlo è l’Azienda Sanitaria regionale che fornisce tutte le informazioni utili.

Intanto va detto che questo tipo di vaccino è somministrato su base volontaria. È stato autorizzato per tutti gli over 12, anche i ‘non fragili’, ma al momento è raccomandato per fare primo booster (quindi terza dose, per chi non l’avesse fatta) e secondo booster (la quarta dose). Per quest’ultima va fatta una precisazione: al momento si darà priorità a talune categorie, quelle maggiormente vulnerabili. Prossimamente verranno comunicate alle Regioni indicazione sulle modalità di coinvolgimento anche del resto della popolazione.

“L’obiettivo è quello di garantire una protezione più ampia contro il Covid in grado di bloccare il passaggio delle nuove varianti, soprattutto con l’approssimarsi della stagione autunnale. Attraverso la somministrazione del vaccino si punta a contrastare gli effetti di un possibile innalzamento dei contagi”, così l’Asrem. Ma soprattutto i vaccini “si sono dimostrati efficacissimi nel proteggere le persone da malattia grave e morte (e in questa direzione vanno anche questi ultimi, ndr). Nonostante il virus ci abbia accompagnato durante tutta questa estate c’è stata una dissociazione con i dati relativi alle ospedalizzazioni e soprattutto ai ricoveri in terapia intensiva, non c’è stata alcuna congestione delle strutture sanitarie. Anche questo è stato un grande successo”, come ha affermato pochi giorni fa il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza.

CHI PUÒ FARE I VACCINI BIVALENTI?

La vaccinazione bivalente è raccomandata, in via prioritaria, a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo (cosiddetta quarta dose) e che fanno parte di queste categorie: persone di 60 anni e più, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza, persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

La vaccinazione bivalente è inoltre raccomandata a tutte le persone di età uguale o superiore a 12 anni, ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose) indipendentemente dal vaccino utilizzato per la prima e la seconda dose.

Si chiarisce che chi ha già ricevuto la quarta dose tra la primavera scorsa e quest’estate (con gli altri vaccini), per ora, non è chiamato a una nuova somministrazione. Chi ha già ricevuto la somministrazione delle prime due dosi ed ha avuto l’infezione può ricevere la terza dose con il vaccino bivalente solo se sono passati più di 120 giorni dal tampone positivo.

DOVE POTER FARE I VACCINI?

Le sedi vaccinali dove è disponibile il nuovo vaccino sono: Cardarelli (Campobasso); Auditorium (Isernia); Veneziale (Isernia); Casa della Salute (Venafro); San Timoteo (Termoli); Casa della Salute (Larino); Casa della Salute (Montenero di Bisaccia); Ambulatorio Asrem di Agnone.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Come di consueto il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 consentirà la prenotazione.

Gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati in loco dal personale Asrem.

E SE NON POSSO RECARMI IN UN CENTRO VACCINALE?

Le vaccinazioni domiciliari, per i soggetti che non possono recarsi nei centri vaccinali, è garantita da team di medici e infermieri, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione. La richiesta di vaccinazione a domicilio può essere effettuata al call center Covid, telefonando al numero 0874.1866000 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it

Il call center eroga comunque informazioni e supporto per tutte le tipologie di prenotazioni.

I ‘VECCHI’ VACCINI

I vaccini originari non andranno certo buttati e non vanno assolutamente considerati obsoleti e non utili, perchè mantengono la loro caratteristica di prevenire la malattia grave da Covid-19. Questi verranno in parte donati ai Paesi richiedenti e in parte potranno essere utilizzati per chi non si è ancora vaccinato dal momento che attualmente “restano fortemente raccomandati per il ciclo primario”.