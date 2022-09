Unione Popolare, Luigi De Magistris a Campobasso: “Unica lista realmente alternativa”

Luigi De Magistris, leader nazionale di Unione Popolare, sta girando in lungo e in largo l’Italia per lanciare la volata ai propri candidati: “Siamo l’unico vero voto utile contro le destre”, le sue parole. L’ex pm sarà a Campobasso venerdì 23 settembre alle ore 11 in Piazza Municipio insieme ai candidati molisani Rossano Pazzagli (Senato), Hikmet Aslan e Nicoletta Radatta (Camera). Ci sono diciotto personalità del mondo della cultura e della società civile che si sono schierati pubblicamente in loro sostegno, fra cui il noto attore Elio Germano.

In loro sostegno arriva anche De Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli, chiuderà così la campagna elettorale di Unione Popolare. Una lista fuori dal coro, che in queste settimane ha portato nel Molise una voce nuova e realmente alternativa, i cui candidati non hanno fatto show o passeggiate folcloristiche, ma hanno parlato di contenuti e di problemi dei cittadini e del territorio: dal lavoro alla sanità, dalla cura del territorio alla cultura e all’ambiente.

(foto facebook)