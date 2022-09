Un portiere e un difensore, due nuovi acquisti per il Termoli Calcio 1920

Due nuovi acquisti per i giallorossi del Termoli Calcio 1920: il portiere Davide Merelli e il difensore Aldo Caiazza.

Aldo Caiazza, classe 1999 di Napoli, è un difensore centrale di 186 centimetri di altezza e ha già esordito con la maglia giallorossa nell’esordio di campionato a Pineto. Cresciuto nel settore dell’Udinese, è arrivato in serie A collezionando 3 panchine nella massima competizione. In C con il Potenza e in D esperienze importanti con Picerno dove ha vinto il campionato, Cerignola e Folgore Caratese.

Davide Merelli, classe 1996 di Brescia, è invece un portiere di 188 centimetri cresciuto nel settore dell’Atalanta per poi arrivare in serie A dove ha collezionato 3 panchine nella massima competizione e ha giocato 2 partite di Coppa Italia. Poi per lui tante esperienze per l’Italia con Forlì e Folgore Caratese e in C con Renate, Rieti e Padova dove ha vinto campionato e coppa di serie C andando in serie B collezionando 15 partite.